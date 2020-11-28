تسريب جديد عن هواتف آيفون 13 سيؤثر في سامسونج.. إليك التفاصيل

لم يمر سوى شهر واحد منذ أن أطلقت آبل سلسلة هواتف آيفون 12 في السوق، إلا أن الشائعات بدأت بالظهور بالفعل عن سلسلة هواتف آيفون 13 (iPhone 13) المقرر إطلاقها خلال العام القادم 2021، حيث أجمعت معظم الشائعات والتقارير أن الهواتف ستدعم معدل تحديث شاشة يبلغ 120 هرتزًا.



وهو ما يتطابق مع الميزة التي أضافتها سامسونج إلى سلسلة هواتف Galaxy S20 و Galaxy Note 20 التي أطلقتها خلال هذا العام، لكن هناك شائعة جديدة تقول إنه مع تقديم هذه الميزة في هواتف آيفون 13 القادمة هناك مقابلها تخفيض في أسعارها.

حيث ذكر المسرب الشهير (Jon Prosser) أن الشركة الصينية BOE قد فشلت في توفير شاشات مطابقة للمعايير التي تطلبها آبل، ومن ثم إذا لم تتمكن الشركة الصينية من إنتاج شاشات LTPO OLED كما طلبت آبل، فسيتعين على شركتي سامسونج و LG القيام بذلك، حيث قامت الشركتان أيضًا بإنتاج شاشات OLED الخاصة بسلسلة هواتف آيفون 12.

وهذا يعني أن آبل قد تضطر إلى دفع رسوم تصنيع أكثر مما ستدفعه إلى شركة BOE، لكن المسرب نفسه أشار إلى أنه يمكن تجنب هذه الأزمة، حيث يمكن للشركة المصنعة BOE إعادة التقدم لاختبار جودة آخر في محاولة لاستعادة مكانتها كمورد مفضل لشاشات هواتف آيفون 13، وإذا نجحت في تلبية متطلبات آبل، فمن المحتمل أن تصبح هواتف آيفون 13 أرخص بشكل عام، حيث لن تكون هناك حاجة للاعتماد على شركتي سامسونج وإل جي في تلك المرحلة.

وهذا من شأنه أن يكون خبر جيد للمستخدمين الذين يريدون الترقية إلى هواتف آيفون 13 القادمة، حيث سيحصلون على هاتف آيفون رائد تدعم شاشته معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا بسعر معقول، ولكن إذا حدث ذلك سيشكل ضغطًا على شركة سامسونج التي تبرز الشائعات أنها في طريقها إلى تسريع موعد إطلاق سلسلة هواتف S21 القادمة للاستفادة من تأخير إطلاق هواتف آيفون 12 لأول مرة.

مع العلم أن الوقت لا يزال باكرًا للكشف عن كل شيء عن سلسلة هواتف آبل لعام 2021، ولكن من المؤكد إنه إذا نجحت الشركة الصينية BOE في تلبية معايير آبل في توفير شاشات تدعم معدل التحديث 120 هرتزًا لهواتف آيفون القادمة فمن المتوقع بشكل كبير أن يؤثر ذلك في أسعار سلسلة هواتف آيفون في العام القادم.





