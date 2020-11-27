الجمعة البيضاء 2020.. أفضل العروض على هواتف آيفون 

إذا كنت تفكر في شراء هاتف آيفون جديد فلا شك أن حدث يوم (الجمعة البيضاء) للتسوق أفضل فرصة لك، حيث ستجد الكثير من الخصومات والعروض على هواتف آيفون سواء كانت الطرز الجديدة التي أطلقتها آبل هذا العام، أو طرز العام الماضي.

أطلقت آبل آخر إصدارات سلسلة هواتف آيفون 12 في بداية هذا الشهر، لذلك من الصعب الحصول على خصم كبير على هواتف هذه السلسلة، ولكن إذا أردت شراء هاتف آيفون، ولم ترد دفع مبلغ كبير في أحدث إصدارات (iPhone 12) فإن أحد هواتف سلسلة (آيفون 11) يُعتبر خيارًا مناسبًا، نظرًا إلى أدائه القوي، وسعره المناسب.

أطلقت شركة آبل هواتف (آيفون 11) منذ عام واحد فقط، لذلك فهي لا تزال من الهواتف الذكية الرائدة الحديثة، كما تشتهر هواتف آيفون عادة بمواصفاتها ومميزاتها القوية.

إليك أفضل العروض على هواتف آيفون خلال حدث الجمعة البيضاء لعام 2020:

1- هاتف iPhone 12:

المعالج: A14 Bionic من آبل، يدعم شبكات 5G.

الشاشة: من نوع (Super Retina XDR OLED) مقاسها 6.1 بوصات، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة HDR مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 2815 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

الألوان: أبيض، وأخضر، وأحمر، وأزرق.

الخصم: 9%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4139 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 9% أي بسعر 3749 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف iPhone 12 mini:

المعالج: A14 Bionic من آبل، يدعم شبكات 5G.

الشاشة: من نوع (Super Retina XDR OLED)، مقاسها 5.4 بوصات، بدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة 476 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 2227 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

الألوان: أحمر.

الخصم: 5%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3549 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 5% أي بسعر 3378 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف iPhone SE 2020:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Retina HD)، مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 3 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، ذات نطاق عريض للرؤية، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

البطارية: سعتها 1821 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: أبيض.

الخصم: 20%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 20% أي بسعر 1749 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف iPhone 11 Pro Max:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع (OLED Super Retina XDR)، مقاسها 6.5 بوصات، بدقة 2688 × 1242 بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3969 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: Midnight Green.

الخصم: 28%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5279 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 28% أي بسعر 3799 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف iPhone 11 Pro:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع (OLED Super Retina XDR)، مقاسها 5.8 بوصات، بدقة 2436 × 1125بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3190 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: Midnight Green.

الخصم: 28%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 6489 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 28% أي بسعر 4699 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- هاتف iPhone 11:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Liquid Retina)، مقاسها 6.1 بوصات، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3110 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: أبيض.

الخصم: 20%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3299 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 20% أي بسعر 2899 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





