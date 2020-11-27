عروض الجمعة البيضاء.. 10 صفقات بخصومات هائلة من متجر البوابة العربية

تحرص البوابة العربية للأخبار التقنية دائمًا على تقديم كل ما هو جديد لإفادة القراء والمتابعين، ويصادف اليوم حدث الجمعة البيضاء وهو من أهم أحداث التسوق في وطننا العربي، لذلك نقدم لكم عددًا من العروض المميزة بخصومات هائلة لمجموعة من الدورات التدريبية، والأدوات الرائعة، التي تشمل ما يلي:

1- احترف البرمجة وتطوير أدوات تحليل أمان التطبيقات:

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 12 دورة تدريبية، وما يصل إلى 121 ساعة من المحتوى، لتعلم أكثر لغات البرمجة شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، و C، و ++C، و #C، ومرورًا بالتعامل مع MySQL، و Ruby، وكذلك كيفية تطوير أدوات تحليل الأمان باستخدام Python، ومعرفة كيفية تحليل الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب باستخدام الأطر البرمجية مثل: Ruby on Rails.

اسم الصفقة: The Complete Computer Programmer Super Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2400 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 45 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

2- تأهل للحصول على 6 شهادات في خدمات جوجل السحابية:

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، وأكثر من 43 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على التأهل لاجتياز اختبارات 6 شهادات في خدمات جوجل السحابية، تشمل: Professional Cloud Architect، و Professional Cloud Security Engineer، و Professional Data Engineer، و Associate Cloud Engineer، و Professional Cloud Network Engineer، و Professional Cloud Developer.

اسم الصفقة: The Google Cloud Certifications Practice Tests + Courses Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 639 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

3- اشترك مدى الحياة في 5 تطبيقات لتحسين الأمان والخصوصية والإنتاجية:

تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك مدى الحياة في 5 تطبيقات متميزة مقابل تكلفة رمزية، حيث تشترك في كل من: Ivacy VPN، و تطبيق (Password Boss) لإدارة كلمات المرور، وخدمة التخزين السحابي (ThunderDrive) لحفظ نسخة احتياطية من بياناتك وتأمينها، وتطبيق (AdGuard) لحظر الإعلانات، وتطبيق (Timelinr) لتخطيط المشاريع، وهذا يعني أنها ستساعدك في تحسين الأمان والخصوصية والإنتاجية في الوقت نفسه.

اسم الصفقة: The Internet Privacy & Security Lifetime Subscription Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1738 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 89 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

4- احترف إعلانات جوجل وتحسين محركات البحث SEO:

سواء كنت تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، أو ترغب في معرفة الأساسيات للترويج لنشاطك التجاري، فهذه الحزمة التدريبية ستساعد على احتراف إعلانات جوجل، وجميع إستراتيجيات (تحسين محركات البحث) SEO لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين وزيادة المبيعات.

اسم الصفقة: The Ultimate Google Ads & SEO Certification Bundle

السعر الأصلي قبل الخصم: 1791 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

5- احترف إستراتيجيات إدارة المشاريع وتحليل البيانات:

تتيح لك هذه الحزمة التدريبية الوصول مدى الحياة إلى 12 دورة تدريبية، وأكثر من 44 ساعة من المحتوى لمساعدتك على احتراف جميع المهارات التي تحتاجها لتعلم إدارة المشاريع ابتداءً من منهجيات Lean، و Six Sigma، وكذلك التأهل لاجتياز اختبارات شهادات (Six Sigma)، و(Lean proficiency)، و (Lean Expert) المعتمدة في المجال.

اسم الصفقة: The Ultimate PMP, Six Sigma & Minitab Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1999 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

6- اشترك مدى الحياة في منصة (Degoo) واحصل على سعة 20 تيرابايت للتخزين السحابي:

يتيح لك الاشتراك في هذه الحزمة الحصول على اشتراكين مدى الحياة في منصة (Degoo) يتيح لك كل واحد منهما الحصول على مساحة 10 تيرابايت للتخزين السحابي، مما يعني أن المساحة النهائية ستكون 20 تيرابايت، مما يتيح لك حفظ الملفات وإدارتها ومشاركتها بسهولة فائقة دون القلق بشأن السعة التخزينية لفترة طويلة جدًا.

اسم الصفقة: The Degoo Premium Backup Plan: Lifetime 10TB Cloud Storage (2-Pack).

السعر الأصلي قبل الخصم: 7200 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 159 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

7- تأهل للحصول على 14 شهادة من شهادات CompTIA:

تتيح لك هذه الحزمة التدريبية الوصول مدى الحياة إلى 14 دورة تدريبية، وأكثر من 300 ساعة من المحتوى لمساعدتك على التأهل لاجتياز اختبارات 14 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا، التي تتضمن: +CompTIA A، و +CompTIA Network، و +CompTIA Security، و +CompTIA Server، و +CASP، و CompTIA PenTest، و +CompTIA Cloud، و +CompTIA Linux، و +CompTIA Project، وغير ذلك.

اسم الصفقة: The Complete 2020 CompTIA Certification Training Bundle.



السعر الأصلي قبل الخصم: 3486 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

8- الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير الألعاب:

تتيح لك هذه الحزمة التدريبية الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، ونحو 19 ساعة من المحتوى لمساعدتك على احتراف تطوير الألعاب باستخدام لغة البرمجة: Python 3، و HTML5، و ++C، وكيفية استخدام منصة (Unity) لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد، وكيفية استخدام محرك (Unreal Engine) لتطوير مجموعة متنوعة من الألعاب، بالإضافة إلى تعلم تطوير ألعاب الواقع الافتراضي، والواقع المعزز.

اسم الصفقة: The Comprehensive Game Development Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1990 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

9- الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق الإلكتروني:

تتيح لك هذه الحزمة التدريبية الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، وأكثر من 41 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على احتراف إستراتيجيات التسويق الإلكتروني، بما يشمل: التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث SEO، والتسويق بالعمولة، وكذلك إستراتيجيات الإعلانات.

اسم الصفقة: The Complete Digital Marketing Growth Hacking Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1693 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

10- احترف العمل على تطبيقات أدوبي السحابية:

تتيح لك هذه الحزمة التدريبية الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، وأكثر من 60 ساعة من المحتوى لمساعدتك على احتراف العمل على 8 تطبيقات من تطبيقات حزمة أدوبي السحابية، وهي: After Effects و Photoshop، و Illustrator، و Indesign، و Addobe XD، و Premiere Pro، و Adobe Spark، و Lightroom.

اسم الصفقة: The All-in-One Adobe Creative Cloud Suite Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.





