الجمعة البيضاء 2020.. خصومات تصل إلى 70% على سماعات الأذن اللاسلكية

يقدم موقع أمازون السعودية الكثير من العروض والخصومات على سماعات الأذن اللاسلكية اليوم بمناسبة حدث التسوق الجمعة البيضاء، وتصل هذه الخصومات إلى 70%.

شهدت سماعات الأذن اللاسلكية انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بفضل ما تقدمه من ميزات مثل: صغر الحجم، وعدم وجود أسلاك تتعامل معها، ودعم تقنيات عزل الضوضاء، وغير ذلك الكثير.

إليك أفضل الخصومات على سماعات الأذن اللاسلكية خلال حدث الجمعة البيضاء لعام 2020:

1- سماعات شاومي TWSEJ02LM AirDots:

تتميز سماعة شاومي (TWSEJ02LM AirDots) بالتصميم الأنيق.

تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.

تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية.

تتميز بعمر بطارية جيد حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 4 ساعات متواصلة بشحنة واحدة.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

اللون: أبيض.

الخصم: 70%

السعر: تتوفر السماعة بسعر 163 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 70%، أي بسعر 49 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- سماعات AirPods Pro:

تُعتبر سماعات آبل ‌(AirPods Pro‌) من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتاحة في السوق، حيث تتميز بمخرجات صوت (استريو) ممتازة، وقد صممتها آبل بحيث يمكنك استخدام سماعة واحدة فقط دون التأثير في جودة الصوت، حيث يساعدك ذلك في إطالة عمر البطارية.

كل ما عليك فعله هو وضع إحدى السماعتين في أذنك وترك الأخرى في علبة الشحن، ستكتشف شريحة (H1) تلقائيًا أي واحدة هي قيد الاستخدام، وسيصدر منها الصوت.

تدعم السماعات تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة)، وتتميز بدعمها لثلاثة أوضاع للتحكم في الضوضاء، حيث يمكنك التبديل بينها بناءً على مقدار ما تريد سماعه من الأصوات المحيطة.

تدعم ميزة مقاومة الماء والعرق وفقًا لمعيار IPX4.

تتميز بعمر بطارية يصل إلى أكثر من 24 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.

الخصم: 29%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 29%، أي بسعر 849 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- سماعات سامسونج Galaxy buds live:

تعتبر سماعات (Galaxy buds live) أحدث إصدار من سماعات سامسونج اللاسلكية.

تتميز بصوت عالي الجودة، حيث تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.

تحتوي على 3 ميكروفونات مدمجة تعمل على فلترة الضوضاء المزعجة من حولك أثناء إجراء المكالمات أو استقبالها.

تدعم التحكم باللمس؛ لمسة بسيطة من إصبعك هي كل ما يتطلبه الأمر لبدء تشغيل الموسيقى، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو تنشيط المساعد الصوتي.

تستمر بطاريتها في العمل ما يصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة، وتتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 5 مرات إضافية، كما ميزة الشحن اللاسلكي العكسي حيث يمكنك شحنها من خلال وضعها على ظهر أحد هواتف سامسونج التي تدعم هذه الميزة.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (Bixby).

الاتصال: بالبلوتوث 5.0.

الخصم: 31%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 649 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 31%، أي بسعر 449 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- سماعات آبل AirPods:

تتميز سماعات آبل (AirPods) بالتصميم الأنيق، وطريقة الإعداد البسيطة.

تعمل سماعات AirPods تلقائيًا، وتبقى دومًا على اتصال بجهازك، واستخدامها أيضاً سهل، فهي تستشعر وجودها في أذنيك، وتتوقف عن العمل عند إزالتها من الأذن.

تعمل سماعات AirPods بشريحة (H1) من آبل، لذلك تقدم لك صوتًا عالي الدقة والوضوح للمكالمات الهاتفية والموسيقى، وتوفر اتصالًا لاسلكيًا أكثر سرعة وثباتًا بأجهزتك.

تتميز بعمر البطارية الذي يصل إلى أكثر من 24 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.

اللون: الأبيض.

الخصم: 31%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 929 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مع خصم 31% أي بسعر 529 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- سماعات سامسونج Galaxy Buds:

تتميز سماعات سامسونج (Galaxy Buds) بالتصميم الأنيق وجودة الصوت المميزة، بالإضافة إلى أنها تأتي مع أطراف مطاطية لتثبيتها في الأذن بسهولة.

تأتي سماعات (Galaxy Buds) مع تطبيق خاص يُسمى (Galaxy Wearables) يسمح لك بتغيير إعدادات EQ، وتشغيل ميزات مثل: (الصوت المحيط) Ambient Sound، مما يتيح لك التحكم في الضوضاء المحيطة، وسيكون ذلك مفيدًا إذا كنت تستخدمها أثناء الركض أو ركوب الدراجة وتحتاج إلى متابعة حركة المرور حولك.

تستمر بطارية السماعات في العمل ما يصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة، وتتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية، كما ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (Bixby).

الاتصال: بالبلوتوث 5.0.

اللون: أبيض.

الخصم: 48%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 549 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 48%، أي بسعر 286 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





