الجمعة البيضاء 2020.. أفضل حواسيب كروم بوك المناسبة للشراء

يعتبر حدث يوم الجمعة البيضاء من أهم أحداث التسوق في الوطن العربي التي نشهدها كل عام، حيث تقدم المتاجر خصومات كبيرة على الأجهزة الإلكترونية، ومن ضمن هذه الأجهزة حواسيب (كروم بوك) Chromebook التي تعد أفضل بديل للحواسيب المحمولة التقليدية.

وهذا يرجع إلى أن نظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS الذي تعمل به هذه الحواسيب أكثر ملاءمة لمهام العمل أو الدراسة، بالإضافة إلى ذلك تعتبر هذه الحواسيب بدائل مناسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن حاسوب محمول بسعر رخيص ووزن خفيف يسهل حمله أثناء التنقل.

إليك أفضل حواسيب كروم بوك المناسبة للشراء خلال حدث يوم الجمعة البيضاء 2020:



1- حاسوب Lenovo Chromebook Duet:

يُعتبر حاسوب (Lenovo Chromebook Duet) من أفضل حواسيب كروم بوك، حيث يتميز بالأداء القوي، وحصوله على التحديثات المنتظمة لخدمات وتطبيقات جوجل المختلفة، كما يدعم لوحة مفاتيح قابلة للفصل، وويعمل ببطارية تدوم طويلًا، خاصة إذا كنت تستخدم الجهاز في القراءة أو التصفح أو لعب الألعاب الخفيفة.

يأتي الحاسوب بشاشة تدعم اللمس بقياس 10.1 بوصات، وبدقة 1920×1200 بكسلًا، ويعمل بمعالج (Mediatek Helio P60T)، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين تبدأ من 64 جيجابايت، ومنفذ USB-C واحد للشحن والسماعات، لذلك ستحتاج إلى استخدام سماعة رأس تعمل بالبلوتوث، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

السعر: يمكنك الآن شراء حاسوب Lenovo Chromebook Duet من موقع أمازون السعودية بسعر 1,309 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- حاسوب Samsung Galaxy Chromebook:

إذا كنت تريد أفضل شاشة يمكنك الحصول عليها في حاسوب كروم بوك، فإن حاسوب Galaxy Chromebook من سامسونج هو الخيار المناسب لك، بالإضافة إلى ذلك يدعم مستشعر بصمات الأصابع، وقلم سامسونج الإلكتروني.



يأتي الحاسوب بشاشة من نوع AMOLED تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، بدقة 3840×2160 بكسلًا، ويعمل بمعالج إنتل i5 من الجيل العاشر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت، ومنفذي USB-C، ومنفذ لبطاقة microSD، ومقبس لسماعة الرأس، وبطارية تدوم حتى 8 ساعات بشحنة واحدة.

السعر: يمكنك الآن شراء حاسوب Samsung Galaxy Chromebook من موقع أمازون السعودية بسعر 4,024 ريالًا سعوديًا فقط.

3- حاسوب Acer Chromebook Spin 713:

يعد حاسوب Acer Chromebook Spin 713 واحدًا من أفضل حواسيب كروم بوك في فئة 2 في 1، حيث يمكنك استخدامه كحاسوب محمول، أو جهاز لوحي بفضل المفصل الذي يمكنه الدوران بزاوية 360 درجة، ويوفر الحاسوب منفذ HDMI مدمجًا لتوصيل شاشة خارجية أو جهاز عرض عند الاجتماعات.

ويأتي بشاشة تعمل باللمس بقياس 13.5 بوصة، وبدقة 2256×1504 بكسلًا، وثلاثة خيارات من المعالج: Core i3,i5,i7، وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجابايت، ويمكنك توسعتها حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD، ومنفذ USB-A، ومنفذي USB-C، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

السعر: يمكنك الآن شراء حاسوب Acer Chromebook Spin 713 من موقع أمازون السعودية بسعر 3,163 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- حاسوب ASUS Chromebook Flip C434:

تعتبر شركة ASUS واحدة من أشهر الشركات المصنعة لحواسيب كروم بوك، حيث تُركز على إنتاج حواسيب كروم بوك بتصميم من هياكل معدنية بمواصفات عالية الأداء، وحاسوب ASUS Chromebook Flip C434 الأحدث في التشكيلة يثبت ذلك.

حيث يأتي الحاسوب بشاشة كبيرة الحجم بقياس 14 بوصة، وبدقة 1920×1080 بكسلًا، مزودة بمفصل يمكنه الدوران بزاوية 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه كجهاز لوحي كبير بشاشة تعمل باللمس.

ويعمل الحاسوب بثلاث خيارات من المعالج هي: Intel Core m3 أو Core i3 أو i5، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة داخلية للتخزين تبدأ من 64 جيجابايت، ويمكن توسعتها حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة microSD، مع منفذي USB Type-C ومنفذ USB Type-A للأجهزة الطرفية، ومنفذ للسماعات، وبطارية تدوم حتى 10 ساعات بشحنة واحدة.

السعر: يمكنك الآن شراء حاسوب ASUS Chromebook Flip C434 من موقع أمازون السعودية بسعر 2,674 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





