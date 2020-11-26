مايكروسوفت تريد جلب تطبيقات أندرويد إلى ويندوز

يشاع أن شركة مايكروسوفت تفكر في إضافة تطبيقات أندرويد إلى نظامها التشغيلي ويندوز في عام 2021، وذلك وفقًا لتقرير جديد.

وتقدم تطبيقات، مثل Bluestacks، محاكاة لنظام أندرويد، إلا أن خطوة مايكروسوفت تجعل التطبيقات المتاحة قابلة للتنزيل والتشغيل، إلى جانب تطبيقات UWP و Win32.

ولا تزال المحادثات الداخلية جارية حول إمكانية إضافة بيئة تشغل تطبيقات أندرويد المسماة Android Runtime إلى ويندوز 10.

وقد تأتي هذه التغييرات في الوقت المناسب لإجراء تجديد رئيسي لنظام تشغيل مايكروسوفت، المتوقع في خريف عام 2021.

واعتمدت مايكروسوفت نظام التشغيل أندرويد بصفته نظام التشغيل المفضل للأجهزة المحمولة لأول مرة عندما تم التخلي عن نظام ويندوز 10 موبايل في عام 2017.

وتقدم الشركة نسخة محمولة من معظم تطبيقاتها لنظام أندرويد، ويمكن لمستخدمي تطبيق Your Phone لنظام ويندوز تشغيل العديد من التطبيقات من الهواتف الذكية المتوافقة، لكن تقتصر هذه الخدمة حاليًا على مستخدمي سامسونج.

وتمثل إضافة الوصول المباشر إلى تطبيقات أندرويد ترقية رئيسية لنظام التشغيل ويندوز 10، مما يضعه في منافسة مباشرة مع مجموعة حواسيب كروم بوك من جوجل، التي يمكنها تشغيل ChromeOS وتطبيقات أندرويد ولينكس في وقت واحد.

ومن خلال الوصول إلى متصفح كروم، والشائعات حول واجهة المستخدم الرسومية لبيئة تشغيل لينكس، فإن إضافة تطبيقات أندرويد تجعل ويندوز نظام تشغيل شبه عالمي.

ويقال إن نظام التشغيل Windows 10X RTM، وهو إصدار من نظام التشغيل يستهدف الأجهزة المتعددة الشاشات، قد يصبح جاهزًا قبل نهاية العام، مع توقع رؤية منتجات تستخدمه أوائل ربيع عام 2021.

وتم تصنيف Windows 10x على أنه المنافس المباشر لنظام كروم من جوجل.

وقد يشتمل ويندوز على قسم أندرويد في متجر مايكروسوفت، لكن هذا الأمر يجلب مشاكله الخاصة لمالكي أندرويد الحاليين الذين قد يدفعون مقابل تطبيق في متجرين مختلفين، ولديهم بيانات محفوظة مختلفة عبر أجهزة مختلفة.

ومن الواضح أن الفكرة تحتاج إلى القليل من التبلور، وقد تمثل تغييرًا كبيرًا في سوق أجهزة الحاسب المكتبية وأجهزة الحاسب المحمولة في حال حدوثها.

وتراجع الاهتمام بنظام ويندوز 10 بعض الشيء في العامين الماضيين عندما يتعلق الأمر بالميزات الرئيسية أو تغييرات نظام التشغيل، لكن يبدو أن ذلك على وشك التغير، حيث تهدف مايكروسوفت إلى إعادة التركيز على نظام التشغيل بطرق كبيرة العام المقبل.





