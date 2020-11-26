عاجل .. انقطاع AWS يؤثر في جزء كبير من الإنترنت

واجهت خدمات الويب من أمازون AWS، وهي خدمة البنية التحتية للإنترنت من شركة أمازون – التي تعد العمود الفقري للعديد من مواقع الويب والتطبيقات – انقطاعًا لعدة ساعات أثر في جزء كبير من الإنترنت.

وقد يستغرق التعافي الكامل بضع ساعات، وذلك وفقًا لآخر تحديث للشركة، حيث إن المشكلة محلية إلى حد كبير في أمريكا الشمالية.

وقالت أمازون في بيان عبر لوحة معلومات خدمة AWS: نواصل العمل من أجل حل المشكلة التي تؤثر في واجهة برمجة تطبيقات Kinesis Data Streams في منطقة US-EAST-1.

وأضافت: نستمر أيضًا في رؤية تحسن في معدلات الخطأ لواجهة برمجة تطبيقات Kinesis Data Streams والعديد من الخدمات المتأثرة، لكننا نتوقع أن يستغرق التعافي الكامل ما يصل إلى بضع ساعات.

وتؤثر المشكلة في النظام الفرعي المسؤول عن معالجة الطلبات الواردة، وقد حدد فريق أمازون السبب الأساسي ويعمل على حل المشكلة التي تؤثر في هذا النظام الفرعي.

وتحدثت العديد من التطبيقات والخدمات حول كيفية تأثير انقطاع خدمة AWS عليها.

وتشمل قائمة المتأثرين: 1Password و Acorns و Adobe Spark و Anchor و Autodesk و Capital Gazette و Coinbase و DataCamp و Getaround و Glassdoor و Flickr و iRobot و The Philadelphia Inquirer و Pocket و RadioLab و Roku و RSS Podcasting و Tampa Bay Times و Vonage و The Washington Post و WNYC.

وقالت هيئة النقل في مدينة نيويورك إنها تأثرت بالانقطاع أيضًا، مما أدى إلى عدم القدرة على تحديث تنبيه خط مترو الأنفاق.

وأظهرت منصة Downdetector.com – المتخصصة في رصد توقف الخدمات عبر الإنترنت – زيادة في تقارير المستخدمين حول مشاكل العديد من خدمات أمازون.

وتُعد AWS واحدة من أكثر خدمات الحوسبة السحابية استخدامًا في العالم، لذلك يمكن أن يكون لأي مشكلات تأثيرات مضاعفة كبيرة لخدمات وتطبيقات الويب الأخرى، كما يتضح من عدد الشركات المتأثرة بانقطاع الخدمة.





