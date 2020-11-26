كيف تخطط مايكروسوفت لتحسين نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2021؟

لم تقدم شركة مايكروسوفت الكثير من الميزات الرئيسية أو التغييرات البارزة في نظام التشغيل ويندوز 10 خلال العام الحالي، ولكن تشير الكثير من التقارير إلى أن العام القادم 2021 سيكون أكثر إثارة بالنسبة لمايكروسوفت، حيث تخطط الشركة لإطلاق نظام ( Windows 10x) للحواسيب الثنائية الشاشة، كما تخطط لتطوير نظام ويندوز 10 بشكل أكثر فعالية.



إليك كيف تخطط مايكروسوفت لتحسين نظام ويندوز 10 في 2021؟

تحسينات في نظام التشغيل ويندوز 10:

في بداية هذا العام، عُين كبير مسئولي المنتجات في شركة مايكروسوفت (Panos Panay) مسؤولاً عن قسم تجربة مستخدم ويندوز، وقد أعلن بعد توليه هذا القسم عن إعادة الاستثمار في نظام التشغيل ويندوز 10 وفق إطار زمني خلال عام 2021.

رسميًا، لم تذكر الشركة شيئًا عن تطوير النظام حتى الآن، ولم تعلن عن الخطط التي تريد بها إعادة الاستثمار في نظام التشغيل ويندوز 10، ومع ذلك، تذكر العديد من المصادر أن مايكروسوفت تخطط لتحديث كبير يتعلق بنظام التشغيل في خريف 2021 من خلال تقديم ميزات جديدة قوية وواجهة مستخدم أكثر حداثة واتساقًا.

كما ذكرت بعض المصادر أن مايكروسوفت تخطط لإطلاق تحديثين لنظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2021، ولكن على عكس السنوات السابقة، سيكون تحديث الربيع 21H1 إصدارًا أصغر مشابه للتحديثين الأخيرين 20H2 و 19H2 اللذان جلبا بعض التحسينات والتغييرات الطفيفة مع وضع الأساس لتحديث 21H2 الكبير في خريف 2021.

نظام التشغيل Windows 10x:

بالإضافة إلى إعادة تركيز جهودها على نظام التشغيل ويندوز 10، تخطط مايكروسوفت أيضًا لإطلاق إصدار نظام التشغيل المسمى (Windows 10x) في النصف الأول من عام 2021، حيث تعمل مايكروسوفت منذ سنوات على تطويره، وتهدف إلى تقديم نسخة حديثة وخفيفة للحواسيب الشخصية الثنائية الشاشة.



وتأمل الشركة أن تبدأ في شحن أولى الحواسيب التي تعمل بإصدار Windows 10x في ربيع عام 2021، حيث تريد الشركة أن تتنافس بهذه الأجهزة مباشرة مع حواسيب كروم بوك، وأن يكون نظام التشغيل Windows 10x منافس مباشر لنظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS حيث سيأتي مثبت سابقًا في الحواسيب الجديدة التي ستُطلقها.

خدمة جديدة تعتمد على نظام ويندوز 10 قائمة على السحابة:

في عام 2021، تخطط مايكروسوفت لإطلاق خدمة جديدة تعتمد على من ويندوز 10 تُسمى (Cloud PC) ستكون خدمة متكاملة تتزامن مع الاشتراك في Microsoft 365 تسمح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات عليها بحيث يمكن استعمالها في أي جهاز، وإذا قمت بتثبيت أحد التطبيقات في الخدمة سيظهر في قائمة (ابدأ) Start كما لو كان مثبتًا أصلاً، وهذا سيسمح للحواسيب التي لديها سعة تخزين صغيرة أو أداء محدود بتشغيل التطبيقات الثقيلة دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير في أداء الجهاز.





