الجمعة البيضاء 2020.. أفضل العروض على هواتف سامسونج 

تعتبر هواتف سامسونج من أفضل الهواتف المتاحة في السوق حاليًا، حيث تتميز بمواصفات رائعة، مثل: الشاشة الكبيرة لمشاهدة المحتوى بصورة أفضل، والتصميم الأنيق النحيف مع البطارية ذات السعة الكبيرة، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية المتعددة العدسات التي تقدم لك صورًا مذهلة.

تقدم شركة سامسونج مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية التي تناسب جميع المستخدمين، حيث تقدم سلسلتي Galaxy S، و Galaxy Note ضمن فئة الهواتف الرائدة، بينما ضمن الفئة المتوسطة تقدم سلسلتي: Galaxy A، و Galaxy M اللتين تضمان مجموعة متنوعة من الهواتف التي تقدم لك كل شيء تريده وبأسعار مناسبة.

سنستعرض اليوم أفضل العروض على هواتف سامسونج خلال تخفيضات الجمعة البيضاء 2020:

1- هاتف Galaxy S20 Ultra:

تاريخ الإصدار: مارس 2020

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.9 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 511 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 108 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 40 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: الأسود، أو الرمادي.

نسبة الخصم: 33%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5039 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 33%، أي بسعر 3399 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف Galaxy S20 Plus إصدار BTS:

تاريخ الإصدار: يوليو 2020

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل واسعة الزاوية، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابيكسل، والرابعة: عدسة للعمق TOF 3D.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

اللون: الأرجواني.

نسبة الخصم: 25%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 25%، أي بسعر 2999 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy S20 FE:

تاريخ الإصدار: أكتوبر 2020

المعالج: معالج سامسونج (Snapdragon 865) ثماني النوى، ويدعم شبكات 5G.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10).

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: 4500 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: Cloud Lavender.

نسبة الخصم: 20%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 20%، أي بسعر 2398 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف Galaxy Note 20 Ultra:

تاريخ الإصدار: أغسطس 2020.

يعتبر هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) من أفضل هواتف سامسونج في الفئة الرائدة بفضل مواصفاته الرائعة، وميزاته القوية، بالإضافة إلى أنه يدعم أحدث إصدار من قلم سامسونج الإلكتروني.

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 990) ثماني النوى.

الشاشة: بمقاس 6.9 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3088 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 511 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث حتى 120 هرتزًا.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع، والثانية: بدقة 108 ميجابكسل واسعة الزاوية، والثالثة: عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة 12 ميجابيكسل تعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (50 مرة) 50x، بالإضافة مستشعر التركيز التلقائي (Laser AF Sensor)

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

اللون: البرونزي أو الأسود، أو الأبيض.

نسبة الخصم: 24%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 24%، أي بسعر 3899 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- هاتف Galaxy Note 10 Plus:

تاريخ الإصدار: أغسطس 2019.

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9825) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع (Dynamic AMOLED) بمقاس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3040 بكسلًا، وبكثافة 498 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 12 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: عدسة (TelePhoto) بدقة 12 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق ToF تطلق عليها سامسونج اسم DepthVision.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 45 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة قد تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

الألوان: الأبيض أو الأسود أو الفضي.

نسبة الخصم: 44%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4379 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 44%، أي بسعر 2449 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- هاتف Galaxy A71 5G:

تاريخ الإصدار: يونيو 2020

يعتبر هاتف (Galaxy A71) من أفضل هواتف سامسونج في الفئة المتوسطة بفضل تصميمه الأنيق ومواصفاته الرائعة.

المعالج: معالج (Exynos 980) ثماني النوى بتردد 2.2 جيجابايت، يدعم شبكات 5G.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 4500 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: Prism Cube Black.

نسبة الخصم: 32%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 32%، أي بسعر 1369 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

7- هاتف Galaxy M31s:

تاريخ الإصدار: أغسطس 2020.

المعالج: معالج (Exynos 9611) ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (Super AMOLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة 400 بكسل في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 6 جيجابايت.

الكاميرا: رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 64 ميجابكسل واسعة الزواية، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 6000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

نظام التشغيل: أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 2.1).

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 23%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 1149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 879 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





