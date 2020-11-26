أداة تتيح لك التحقق من توافق معالج M1 مع تطبيقات ماك.. إليك التفاصيل

مع إطلاق آبل للحواسيب التي تعمل بمعالج (M1) الخاص بها في بداية هذا الشهر، ربما تتساءل حول مدى توافق هذا المعالج مع التطبيقات التي ستسخدمها في حاسوب ماك الجديد، للإجابة عن هذا السؤال قام المطور (DigiDNA) بتطوير أداة مجانية تتيح لك التحقق من توافق معالج آبل الجديد مع التطبيقات الموجودة في حاسوب ماك بسهولة.



كيف تعمل الأداة؟

يوفر معالج (M1) الجديد من آبل للتطبيقات كفاءة أفضل وأداء مثير للإعجاب حقًا، ولكن حتى التطبيقات غير المدعومة التي تعمل من خلال برنامج Rosetta 2 ستعمل بشكل جيد، بحيث يمكن لحواسيب ماك الجديدة التي تعمل بمعالج (M1) تشغيل التطبيقات المستندة إلى معمارية (x86-Intel) بشكل أسرع من الحواسيب التي تعمل بمعالجات إنتل في كثير من الحالات.

ولكن لا يزال من المهم رؤية توافق معالج آبل الجديد مع التطبيقات جميعها، خاصة للتطبيقات التي تستعملها بشكل مستمر ومهمة بالنسبة لعملك، من أجل ذلك وإذا كنت ترغب في التحقق من أن تطبيقاتك الخاصة ستعمل بطريقة أكثر سلاسة في حاسوب ماك الجديد، فيمكنك استخدام تطبيق (Silicon) المجاني والمفتوح المصدر.

التطبيق متاح الآن مجانًا للمستخدمين عبر موقع iMazing ويمكنك تنزيله عبر هذا الرابط – التطبيق الرابع – كما يمكنك التحقق من الكود المصدري للتطبيق وتنزيله أيضًا من GitHub عبر هذا الرابط، بمجرد تثبيته يمكنك سحب التطبيقات وإسقاطها داخل التطبيق للتحقق من التوافق.

الجدير بالذكر أن آبل ذكرت في حدث الكشف عن معالج (M1): أنه أول معالج حاسوب شخصي بُني باستخدام تقنية معالجة متطورة بدقة 5 نانومتر، ويحتوي على 16 مليار ترانزستور. ويتميز بأسرع نواة لوحدة المعالجة المركزية في العالم، وأفضل أداء لوحدة المعالجة المركزية لكل واط، وأسرع معالجة للرسومات متكاملة في حاسوب شخصي، وأداء مذهل في التعلم الآلي مع محرك Apple Neural Engine.

ونتيجة لذلك، يوفر معالج (M1) أداءً أسرع لوحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 3.5 مرات، وأداء لوحدة معالجة الرسومات أسرع بما يصل إلى 6 مرات، وتعلم آلي أسرع 15 مرة، وكل ذلك مع جعل عمر البطارية أطول حتى مرتين مقارنةً بحواسيب ماك من الجيل السابق تحسين الأداء والكفاءة، لذا، فإن معالج (M1) يحقق أكبر تطور على الإطلاق لحواسيب ماك.





