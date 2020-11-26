الجمعة البيضاء 2020.. أفضل العروض على أجهزة المنزل الذكي  

تستمر تخفيضات الجمعة البيضاء في موقع أمازون السعودية حتى 30 نوفمبر الحالي، لذلك إذا كنت تبحث عن أجهزة للمنزل الذكي مثل: المكانس الروبوتية، ومكبرات الصوت الذكية، وكاميرات للمراقبة، وغير ذلك فإن حدث الجمعة البيضاء هو أفضل وقت للتسوق.

تتيح لك أجهزة المنزل الذكي أتمتة كل شيء موجود في منزلك والتحكم به من خلال ضغطة زر، أو من خلال أمر صوتي لتسهيل تنفيذ مهام الحياة اليومية في المنزل.

إليك أفضل العروض على أجهزة المنزل الذكي خلال حدث الجمعة البيضاء لعام 2020:

1- المكنسة الروبوتية Eufy RoboVac G10 Hybrid:

تتميز مكنسة (RoboVac) بالتصميم الأنيق الفائق النحافة حيث يبلغ ارتفاعها 2.85 بوصة، مما يتيح لها التنقل تحت الأثاث وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

كما تتميز أيضًا أنها مكنسة 2 في 1؛ حيث يمكن استخدامها في التنظيف ومسح الأرضيات، ويمكنها العمل على أنواع مختلفة من الأسطح، إضافة إلى مسح الأرضيات الصلبة لتنظيفها.

تدعم نظام التنظيف الديناميكي الذكي من (eufy) الذي يقدم كفاءة تصل إلى ضعف كفاءة المكانس الأخرى، مما يتيح لك إكمال عملية التنظيف الروتينية في نصف الوقت.

تعمل بقدرة شفط تبلغ 2000 باسكال.

تستخدم مكنسة (RoboVac) تقنية الاستشعار عن بُعد لتجنب السقوط على الدرج وذلك لاحتوائها على حساسات لتجنب ذلك.

تستمر بطاريتها في العمل لمدة 100 دقيقة بشحنة واحدة.

يمكنك التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية حيث تدعم المساعد الصوتي Alexa من أمازون، ومساعد جوجل الصوتي.

اللون: أسود.

الخصم: 22%.

السعر: تتوفر هذه المكنسة بسعر 999 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 22%، أي بسعر 777 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- الكاميرا الأمنية Ring Stick Up Cam Battery:

تتميز كاميرا (Ring Stick Up Cam Battery) بالمرونة وسهولة تركيبها بنفسك سواء في المساحات الداخلية أو الخارجية، حيث تأتي بتصميم لاسلكي مع تقنية واي فاي مدمجة لضمان أنك تستطيع دائمًا رؤية ما يحدث في المنزل باستخدام هاتفك الذكي.

كما تتميز بمقاومتها لظروف الطقس، وتأتي بأربع خيارات للاتصال بالطاقة الكهربية وهي: البطارية، التوصيل المباشر، الطاقة الشمسية والطاقة عبر الايثرنت (PoE) ) هي وسيلة لتزويد الأجهزة بالكهرباء عن طريق كابل إيثرنت.



تقدم فيديو عالي الجودة بدقة 1080 بكسلًا.

تدعم هذه الكاميرا الرؤية الليلية، واكتشاف الحركة مع إمكانية ضبط نطاقات الحركة حسب الرغبة.

إمكانية التحدث في الاتجاهين.

تُبقيك هذه الكاميرا الأمنية متصلاً بمنزلك في أي مكان تذهب إليه من خلال الحصول على إشعارات لحظية في هاتفك الذكي عندما تكتشف الكاميرا أي حركة أو صوت.

تتوافق مع لوحة (Ring) للطاقة الشمسية.

اللون: أبيض.

الخصم: 32%

السعر: تتوفر هذه الكاميرا بسعر 439 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 32%، أي بسعر 299 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- المكنسة الروبوتية ECOVACS DEEBOT OZMO920:

صُممت مكنسة (ECOVACS DEEBOT OZMO920) الروبوتية للانتقال بسلاسة بين الأسطح وإنشاء مسارات تنظيف خالية من العوائق بفضل دعمها تقنية الليزر، وتقوم بالتنظيف والمسح في الوقت نفسه لإزالة ما يصل إلى 99.26% من البكتيريا الموجودة على الأرضيات.

تدعم ميزة تُسمى (Smart Navi 3.0) تتيح لها التنقل بكفاءة في منزلك عن طريق رسم مسارات للتنظيف باستخدام تقنية الليزر، وتمنحك الخريطة التفاعلية القدرة على اختيار كيف وأين تريد التنظيف.

يمكنك استخدام تطبيق (ECOVACS Home) لضبط مستوى الماء للمسح، كما تدعم المكنسة خاصية الكشف عن السجاد، مما يتيح لها تتجنب السجاد تلقائيًا عندما تمسح.

تدعم ميزة الشحن التلقائي عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، ستعود المكنسة إلى مكان شحنها من تلقاء نفسها بمجرد شحنها بالكامل ستستمر في التنظيف من حيث توقفت.

تستمر بطاريتها في العمل لأكثر من 100 دقيقة بشحنة واحدة.

كما تدعم هذه المكنسة اتصال واي فاي WiFi للتحكم فيها عن بُعد من خلال هاتفك، ويمكنك أيضًا التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية، حيث تتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: مساعد جوجل أو Amazon Alexa.

اللون: أسود.

الخصم. 24%.

السعر: تتوفر هذه المكنسة بسعر 1699 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 24%، أي بسعر 1299 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 2:

يتيح لك هذا الجرس مراقبة منزلك من خلال مقاطع فيديو فائقة الوضوح بدقة 1080 بكسلًا، ومشاهدة الزوار والاستماع لهم والتحدث إليهم من أي مكان.

يدعم خاصية التحدث في الاتجاهين مع خاصية إلغاء الضجيج بفضل الميكروفون والسماعات المدمجة.

يدعم خاصية الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، وكذلك البث المباشر بالصوت والصورة عند الطلب.

يدعم مستشعرات حركة قابلة للتعديل بحيث تحدد الإعدادات المناسبة لمنزلك، سوف تحصل على تنبيهات فورية عند اكتشاف أي حركة، مما يمكنك من حماية ممتلكاتك بطريقة مريحة من خلال هاتفك الذكي.

يعمل بالبطارية أو من خلال توصيل الأسلاك، حيث يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن.

متوافق مع أنظمة التشغيل: أندرويد، و iOS، و macOS، وويندوز 10، مما يتيح لك الإستجابة لجرس الباب بواسطة هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو حاسوبك الشخصي.

اللون: أبيض.

الخصم: 23%

السعر: يتوفر هذا الجرس بسعر 649 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- شاشة Samsung 65 Inch TV Smart Crystal 4K:

تأتي شاشة سامسونج (Samsung 65 Inch TV Smart Crystal 4K) بتصميم أنيق بدون حافات، مع قاعدة لسطح الطاولة تُسهل عليك وضعها في أي مكان.

تأتي بشاشة Crystal تقدم ألوانًا نقية وتباينًا حادًا وسطوعًا يفي بمعايير دقة 4K.

مقاس الشاشة: 65 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 100 هرتزٍ.

الدقة: 4K.

تعمل الشاشة بمعالج (Crystal 4K) من سامسونج الذي يوفر لك جودة في الصورة عالية جدًا، كما يتميز هذا المعالج بالسرعة الفائقة لذلك يمكنه تحويل كل ما تشاهده إلى دقة 4K بسرعة.

تقدم لك ميزة (+HDR 10) كل التفاصيل بوضوح، حتى في أكثر المشاهد سطوعًا أو ظلامًا.

تتميز هذه الشاشة بالقدرة على التكيف مع الإضاءة المحيطة لمنحك أفضل صورة 4K ممكنة، و تدعم نظام الصوت الديناميكي.

تتكامل مع المساعدات الصوتية أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل؛ مما يتيح لك تغيير القنوات وتعديل الصوت والتحكم في التشغيل، وغير ذلك الكثير باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

اللون: أسود.

الخصم: 55%

السعر: تتوفر هذه الشاشة بسعر 6599 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 55%، أي بسعر 2999 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

تتوفر أيضًا إصدار 55 بوصة من هذه الشاشة بسعر 3749 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 43%، أي بسعر 2149 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- جهاز تنقية الهواء PHILIPS AC1215/90:

يتميز جهاز ( PHILIPS AC1215/90 ) بالتصميم الأنيق، حيث يأتي بواجهة للمستخدم تعمل باللمس موجودة في الجزء العلوي للتشغيل وضبط الإعدادات، كما تتيح لك مراقبة جودة الهواء لحظيًا من خلال الدائرة الملونة الموجودة في الوسط، حيث تتبدل بين أربعة ألوان تتدرج من الأزرق الذي يدل على هواء نقي، إلى الأحمر الذي يدل على انخفاض جودة الهواء.

يوفر لك فلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا حماية على مدار الساعة، حيث إنه مصمم لتنقية الهواء بفعالية، ويتميّز بفترة استخدام طويلة لمقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.

بفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين وقت استبدال الفلتر، وفي حالة عدم تغيير الفلتر بسرعة يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التنقية غير المجدية. ومن ثم، ضمان توفير هواء صحيّ أكثر على الدوام.

تتميّز تقنية (VitaShield IPS) مع تصميمها الأيروديناميكي وفلتر (NanoProtect Pro) بتعزيز تنقية الهواء بمعدل يصل إلى 270 م3/ الساعة، ويمكنها إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا التي يبلغ حجمها 0,02 ميكرون، كما أنها تعمل على فلترة الغازات المؤذية والمضرة أيضًا.

اللون: أبيض.

الخصم: 40%.

السعر: يتوفر هذا الجهاز بسعر 1160 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 40%، أي بسعر 699 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني





