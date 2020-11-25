ZTE تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة

قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC: إنها رفضت التماسًا من شركة ZTE الصينية يطلب من الوكالة إعادة النظر في قرارها بشأن تصنيف الشركة الصينية على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بشبكات الاتصالات.

وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر يونيو أنها حددت رسميًا ZTE وهواوي كتهديدات، وهو إعلان يمنع الشركات الأمريكية من الاستفادة من صندوق حكومي بقيمة 8.3 مليارات دولار لشراء معدات من الشركتين.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الأسبوع الماضي: إنها تمدد الإطار الزمني للرد على التماس هواوي حتى 11 ديسمبر، وذلك للنظر بشكل كامل وكاف في السجل الضخم.

ووقع الرئيس ترامب في شهر مايو 2019 أمرًا تنفيذيًا يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات التي تصنعها الشركات التي تشكل مخاطر على الأمن القومي، وأضافت الإدارة هواوي إلى قائمتها السوداء التجارية.

ومن المفترض أن تصوت لجنة الاتصالات الفيدرالية في 10 ديسمبر على القواعد لمساعدة شركات الاتصالا على إزالة معدات الشبكات من الشركات التي تشكل مخاطر أمنية واستبدالها.

وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، (أجيت باي) Ajit Pai، الأسبوع الماضي: إن اللجنة ستتناول مسألتين غير محددتين تتعلقان بالأمن القومي في اجتماع اللجنة في 10 ديسمبر.

وكشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر أبريل أنها قد تغلق عمليات الولايات المتحدة لثلاث شركات اتصالات صينية تسيطر عليها الدولة – China Telecom و China Unicom و Pacific Networks Corp وفرعها ComNet.

وتسمح التصاريح التي يبلغ عمرها 20 عامًا تقريبًا لشركات الاتصالات الصينية بتقديم خدمات ربط للمكالمات الهاتفية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الأسبوع الماضي: إنها تستعيد رموز نقاط الإشارات الدولية ISPC المخصصة لشركة China Telecom، موضحة أنها حددت الرموز الثلاثة كرموز لم تعد قيد الاستخدام.

وطلبت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الشهر الماضي من وزارة العدل التفكير في كون عمليات China Unicom في الولايات المتحدة تشكل مخاطر أمنية.

وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالإجماع في شهر مايو 2019 على حرمان شركة الاتصالات الصينية China Mobile المملوكة للدولة من الحق في تقديم الخدمات الأمريكية، مشيرة إلى مخاوف من أن الصين قد تستخدم الموافقة لإجراء تجسس ضد الحكومة الأمريكية.





