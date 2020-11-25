هواوي تنشر جدول إطلاق النسخة النهائية من ‏EMUI 11‎

كشفت شركة هواوي عن واجهة المستخدم EMUI 11 في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مع العديد من الميزات الجديدة التي ستُتاح لهواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية.

ومن الميزات الجديدة التي تدعمها واجهة المستخدم EMUI 11 القدرة على فصل الشاشة إلى أكثر نافذة لدعم تعدد المهام، والشاشات الدائمة التشغيل.

ومنذئذ، بدأت الشركة الصينية بطرح واجهة المستخدم بنسختها التجريبية لبعض هواتفها، والآن أعلنت عن جدول إطلاق النسخة النهائية المستقرة من EMUI 11 لأجهزتها في الأسواق العالمية.

ونشرت هواوي جداول توضح أسماء الأجهزة، ورقم الطراز، والتاريخ المقرر لإطلاق EMUI 11، وذلك حسب المنطقة. وشملت المناطق المذكورة: الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادئ، ودول غرب أوروبا، ودول شمال شرق أوروبا، ودول أمريكا اللاتينية، واليابان، والهند.

أما فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، فتعتزم هواوي إطلاق النسخة النهائية المستقرة من EMUI 11 على ثلاث مراحل، حيث سيحصل كل من: HUAWEI P40، و HUAWEI P40 Pro، و HUAWEI P40 Pro Plus، و HUAWEI Mate 30 Pro، و HUAWEI Mate 30 Pro 5G على التحديث خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021، سيصل التحديث إلى هاتفين فقط، وهما: HUAWEI Mate Xs، و HUAWEI nova 7.

وقبل نهاية الربع الأول من عام 2021، سيصل التحديث إلى 11 جهازًا، وهي: HUAWEI P30، و HUAWEI Mate 20 X، و HUAWEI Mate 20 X 5G، و HUAWEI Mate 20، و HUAWEI Mate 20 RS PORSCHE DESIGN، و HUAWEI Mate 20 Pro، و HUAWEI P30 Pro، و HUAWEI nova 5T، و HUAWEI MatePad Pro، و HUAWEI MatePad Pro 5G، و HUAWEI MediaPad M6 بقياس 10.8 بوصات.

وفي المستقبل، تعتزم هواوي تثبيت نظام التشغيل التابع لها (هارموني أوإس 2.0) Harmony OS 2.0 للأجهزة المؤهلة للحصول عليه. وفي حال قررت هواوي الاستغناء تمامًا عن نظام أندرويد، فلا يُتوقع أن تُطلق واجهة المستخدم EMUI 12.





