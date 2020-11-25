محلل شهير يكشف عن أداء المبيعات لأجهزة آبل الجديدة

أصدر المحلل الشهير فيما يتعلق بأخبار شركة آبل (مينج-تشي كو) تقريره الأحدث عن أداء الشركة قُبيل الدخول في موسم العطلات، كما أشار إلى توقعاته للعام المقبل.

وبحسب المحلل، فإن طُزر iPhone 12 تُباع الآن على نحو مختلف عما كان متوقعًا بادئ الأمر. إذ إن الطلب على هاتفي iPhone 12 و iPhone 12 Pro Max أعلى من المتوقع، في حين أن الطلب على هاتفي iPhone 12، و iPhone 12 mini لا يرقى إلى مستوى التوقعات.

وبالمجمل، فإن المبيعات الإجمالية لهواتف iPhone 12 تزداد قوة، ويبدو أن الزخم عليها يَعِد بنتائج قوية خلال موسم العطلات، وخلال عام 2021 المقبل.

وذكر (كو) أن الطلب على الحاسوب اللوحي الأحدث iPad Air جاء أيضًا أفضل من التوقعات، وهو يتوقع أن تستمر مبيعات حواسيب iPad من حيث القوة خلال العام المقبل، وذلك في ظل التقارير عن عزم آبل تقديم حواسيب iPad مع شاشة miniLED، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى طراز رخيص من الحواسيب من المقرر إطلاقه خلال النصف الثاني من عام 2021.

ووفقًا للمحلل، فإن مبيعات الساعتين الذكيتين Watch Series 6، و Watch SE أيضًا جيدة. وعزا التقرير المبيعات القوية للساعة إلى “الوظائف المبتكرة لإدارة الصحة والتصميم المُحسَّن”. وذكر المحلل أيضًا أن مبيعات حواسيب MacBook العاملة بشريحة M1 الخاصة بآبل هي أيضًا أفضل من المتوقع. وقال: “نأمل خيرًا من طُرز MacBook الجديدة مع Apple Silicon، والتصميم الجديد المتوقع إطلاقه خلال النصف الثاني من عام 2021”.

وبخلاف المنتجات الأخرى، ذكر (كو) أن مبيعات سماعات الأذن اللاسلكية AirPods أقل من المتوقع، ويتوقع أن تستقر مبيعات AirPods أو تنخفض بنسبة تتراوح بين 5 في المئة و10 في المئة خلال النصف الأول من العام المقبل.

ووفقًا للتقرير، فإن سلسلة التوريد الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية شحيحة نسبيًا بسبب إعطاء الأولوية في الوقت الراهن لهواتف iPhone 12.





