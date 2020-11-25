مايكروسوفت تريد تحويل Xbox إلى تطبيق للتلفاز

كشف (فيل سبنسر) Phil Spencer، نائب الرئيس التنفيذي الحالي للألعاب في مايكروسوفت، عن إمكانية إطلاق تطبيق Xbox لأجهزة التلفاز الذكية خلال العام المقبل.

وما تزال شركة مايكروسوفت في المراحل الأولى من طرح خدمة البث xCloud للأجهزة المحمولة، وتعتبر أجهزة التلفاز هي الخطوة المنطقية التالية.

وردًا على سؤال بشأن تحويل Xbox إلى تطبيق لأجهزة التلفاز، قال رئيس علامة Xbox التجارية: أعتقد أنك ستشاهد ذلك في الأشهر الـ 12 المقبلة، ولا أعتقد أن أي شيء سيمنعنا من القيام بذلك.

وسبق لسبنسر أن ألمح إلى أجهزة البث للتلفاز لخدمة xCloud من مايكروسوفت في الشهر الماضي، ويشير التلميح الجديد إلى أننا قد نرى أجهزة مماثلة أو تطبيق Xbox لأجهزة التلفاز خلال عام 2021.

وتعمل مايكروسوفت حاليًا على جلب xCloud إلى الويب لتمكينه ضمن أجهزة iOS، ويسمح هذا العمل بشكل طبيعي لمنصة xCloud بالتوسع إلى أجهزة التلفاز والمتصفحات وأماكن أخرى.

وكانت مايكروسوفت تطور في عام 2016 جهازًا للبث مصغرًا، لكنها ألغت الجهاز.

وتختبر الشركة إنتاج جهاز البث منذ أن عرضت في الأصل بث لعبة (Halo 4) عبر السحابة إلى أجهزة ويندوز وأجهزة ويندوز فون طوال عام 2013.

ولا تخطط مايكروسوفت للتخلي عن منصات الألعاب أو الأجهزة، وذلك بالرغم من أنها قد تمضي قدمًا في استخدام xCloud.

وترى مايكروسوفت مستقبلًا حيث يوجد مزيج من الأجهزة المحلية وأجهزة السحابة.

ويوضح سبنسر: عندما نفكر في xCloud، وهو نسختنا من Stadia أو Luna، أعتقد أن ما تحتاجه للتطور هو ألعاب تعمل فعليًا ضمن بيئة مختلطة من السحابة وإمكانية الحوسبة المحلية.

وقد يعني ذلك أننا قد نرى قريبًا حصول منصات Xbox Series S و Xbox Series X على إمكانية الوصول إلى xCloud.

وقد يسمح ذلك للاعبين بتجربة لعبة ما بسرعة قبل تنزيلها بالكامل من Game Pass، أو ربما حتى بث عرض توضيحي للعبة قبل شرائها.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لدمج xCloud في Facebook Gaming في المستقبل، مما يعني حدوث الكثير من التغييرات قريبًا بشأن xCloud.

ولا توجد تفاصيل كاملة عن خطط مايكروسوفت لتطبيق Xbox للتلفاز، لكنها دخلت في شراكة مع سامسونج في وقت سابق من هذا العام من أجل xCloud.

وتخطط مايكروسوفت في وقت ما في عام 2021 لترقية التعليمات البرمجية لخوادمها لكي تتوافق مع منصة (Xbox Series X).





