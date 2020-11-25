أطلقت شركة (ون بلس) OnePlus سلسلة هواتف (OnePlus 8) في بداية هذا العام وبالتحديد في شهر أبريل، ثم أطلقت هاتف (OnePlus 8T) خلال شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين؛ بدأت الشائعات تظهر حول مواصفات هاتفها الرائد الذي ستطلقه في عام 2021، الذي من المتوقع أن يحمل اسم (OnePlus 9).

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف OnePlus 9 القادم:

الاسم وتاريخ الإصدار:

لا نعرف حاليًا الكثير عن هاتف OnePlus القادم، ولكن من المتوقع أن تستمر الشركة في إطلاق الاسم الرمزي الذي تشتهر به هذه السلسلة من الهواتف، لذا فإن الاسم غالبًا سيكون (ون بلس 9) OnePlus 9، كما أن هناك فرصة جيدة أن تعلن الشركة عن هذا الهاتف خلال الربع الأول من عام 2021، فوفقًا لتقرير صدر في شهر أكتوبر الماضي، سيكون موعد إطلاق الهاتف الجديد في منتصف شهر مارس وسيكون ذلك قبل شهر تقريبًا من ظهور الطراز السابق OnePlus 8 الذي أطلقته الركة في 14 أبريل من العام الحالي.

الطرز والتصميم:

وفقًا لتسريب لموقع 91mobiles التقني، من المتوقع أن تطلق الشركة طرازين من هذه السلسلة، حيث سيأتي طراز (OnePlus 9) بتصميم يحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف مع دمج الكاميرا الأمامية في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، بينما من المتوقع أن يحتوي طراز (OnePlus 9 Pro) على أربعة كاميرات في الخلف، وشاشة منحنية، وكاميرا أمامية مدمجة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

المواصفات والميزات:

من المتوقع أن يأتي هاتف (OnePlus 9) بشاشة بقياس 6.55 بوصات، بينما تُظهر التقارير أن طراز (OnePlus 9 Pro) سيأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصات، التي ستكون أصغر قليلاً من شاشة الطراز السابق (OnePlus 8 Pro)، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يأتي كلا الطرازين بشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتزًا.

كما سيعمل الهاتفان بمعالج (Snapdragon 875) المرتقب من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي تبدأ بسعة 8 جيجابايت، ومساحة داخلية للتخزين من نوع UFS 3.1 تبدأ بسعة 128 جيجابايت.

كما من المتوقع أن يأتي هاتف (OnePlus 9) ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير/الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 65 واطًا، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم (أوكسجين أوإس 11) Oxygen OS 11 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ما هو سعر هاتف OnePlus 9 القادم:

أطلقت الشركة هاتف (OnePlus 8) بسعر يبدأ من 699 دولارًا، حيث كان من أرخص الهواتف الرائدة التي أُطلقت في عام 2020، بينما أتي طراز (OnePlus 8 Pro) بسعر يبدأ من 899 دولارًا، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف القادم لأول مرة بسعر ربما يبدأ من 799 دولارًا.





