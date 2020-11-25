سوني كانت الدافع وراء تطوير Xbox Series S

قررت شركة مايكروسوفت بناء منصة Xbox Series S بسبب رغبتها في الوصول إلى جمهور أوسع مما كانت تستهدفه شركة سوني.

ولم يكن قرار الشركة بتطوير منصة Xbox Series S لمواجهة PS5 قرارًا سهلاً، حيث تفتقر المنصة إلى الإمكانات الموجودة في منصة Xbox Series X أو PS5.

وتسبب هذا القرار في جعل العديد يتساءلون عن سبب قيام مايكروسوفت بتطوير منصتي Xbox من الجيل التالي، بينما ركزت سوني على منصة PS5 واحدة.

وشكك بعض موظفي مايكروسوفت في القرار، وقد كشف (فيل سبنسر) Phil Spencer، نائب الرئيس التنفيذي الحالي للألعاب في شركة مايكروسوفت، عن أن سوني هي السبب في تطوير Xbox Series S و Xbox Series X.

وقال سبنسر، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس علامة Xbox التجارية ويقود فرق الإبداع والهندسة العالمية المسؤولة عن الألعاب في مايكروسوفت: أجرينا نقاشات مطولة داخليًا بشأن Xbox Series S.

وبالرغم من التحفظات، فقد واصلت مايكروسوفت بناء المنصة الجديدة بقيمة 300 دولار لتصبح المنصة المنخفضة التكلفة لألعاب الجيل التالي،مع العلم أن سوني كانت تسعى فقط إلى الأجهزة المتطورة.

وأوضح سبنسر أن مايكروسوفت كانت تفكير في جلب المزيد من الأشخاص للمشاركة فيما يحدث وجعل الجيل التالي من الألعاب في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقال: كان التراجع عن الفكرة واستخدام منصة واحدة دائمًا يلازمنا، لكننا نريد أن ننمو ونريد العثور على عملاء جدد، وكانت سوني هي الدافع وراء ذلك.

وكانت طريقة سوني هي بناء نموذجين من PS5 بالمواصفات العتادية نفسها، بحيث يتضمن أحد النموذجين محرك أقراص، على أن يتخلى النموذج الثاني عن محرك الأقراص.

ويصعب في الوقت الحالي العثور على كل من Xbox Series X و Xbox Series S وشرائهما، ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لأشهر.

ويكشف سبنسر أن مايكروسوفت بدأت التصنيع بأواخر الصيف، وتأخرت قليلاً عن المنافسة، وذلك لأنها كانت ننتظر بعض تقنيات AMD المحددة، وكنا متخلفين قليلاً عن سوني من حيث بناء المنصات.

ومن المرجح أن يعني قرار مايكروسوفت بالانتظار من أجل التنفيذ الكامل لتقنيات RDNA 2 من AMD أن لدى سوني المزيد من المنصات لشحنها في موسم العطلات هذا.

ولم تكشف مايكروسوفت عن فوائد الحصول على دعم RDNA 2 الكامل الذي تجلبه إلى Xbox Series X بالمقارنة مع PS5، أو لماذا كانت الشركة مستعدة للانتظار والتأخر بشحن المنصات.

ومن المحتمل في الوقت الحالي أن ترى المزيد من أجهزة Xbox Series X المتاحة خلال العام المقبل أكثر من Xbox Series S.

وكشف سبنسر أن مايكروسوفت تصنع حاليًا المزيد من منصات Xbox Series X مقارنةً بتصنيع Xbox Series S، وذلك لمواكبة الطلب المرتفع.





