سوني تعد بطرح المزيد من ‏PS5‎‏ في السوق بعد الطلب غير المسبوق

أكدت شركة سوني اليوم الأربعاء أنها تعتزم طرح المزيد من وحدات منصة الألعاب الأحدث (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 لتكون متاحة للشراء خلال موسم العطلات، وذلك بعد ما وصفته الشركة بالطلب غير المسبوق للمنصة.

وقالت سوني اليابانية في تغريدة لها نشرتها عبر الحساب الخاص بمنصة PlayStation في موقع تويتر: “نريد أن نشكر اللاعبين في كل مكان على جعل إطلاق PS5 هو الأكبر على الإطلاق لمنصات الألعاب التابعة لنا. لقد كان الطلب على PS5 غير مسبوق، لذا أردنا التأكيد على أن المزيد من مخزون PS5 سيصل إلى تجار التجزئة قبل نهاية العام – يرجى البقاء على اتصال مع تجار التجزئة المحليين”.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

وفي خبر سابق يتعلق بمنصة (بلاي ستيشن 5)، اشتكى عدد من المستهلكين في المملكة المتحدة من أنهم تفاجؤوا بوجود منتجات أخرى في الصندوق الذي يفترض به أن يحتوي منصة الألعاب التي اشتروها من موقع أمازون.

أما عن السبب وراء ما حدث مع أولئك الأشخاص، فقد قال متحدث باسم أمازون لموقع (يورو جيمر) Eurogamer: إنه يحقق في الشكاوى. وأضاف: “نحن نهدف إلى جعل عملائنا سعداء، وهذا لم يحدث لنسبة صغيرة من هذه الطلبات. نحن آسفون حقًا لذلك ونحقق في ما حدث بالضبط”.

وأعلنت شركة (فالف) Valve يوم الاثنين الماضي أن منصة الألعاب (ستيم) Steam التابعة لها أصبحت تدعم رسميًا ذراع التحكم (دول سنس) DualSense الخاصة بمنصة PlayStation 5.

ويمكن الآن للألعاب التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة والمسماة Steam Input API؛ التعرف على ذراع التحكم، والوصول إلى بعض من ميزاتها.

ويتوفر الدعم حاليًا في الإصدار التجريبي العام من خدمة (ستيم)، وتخطط الشركة لإطلاق الدعم الكامل “بعد إجراء مزيد من الاختبارات”.

ووفقًا لشركة (فالف)، تضاعف عدد اللاعبين الذين يستخدمون أذرع التحكم لتشغيل ألعاب الحاسوب بدلًا من الفأرة ولوحة المفاتيح في العامين الماضيين، وذلك مع زيادات أكبر تأتي من أولئك الذين يستخدمون منصات (بلاي ستيشن).





