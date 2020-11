سوني تعد بطرح المزيد من ‏PS5‎‏ في السوق بعد الطلب غير المسبوق

أكدت شركة سوني اليوم الأربعاء أنها تعتزم طرح المزيد من وحدات منصة الألعاب الأحدث (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 لتكون متاحة للشراء خلال موسم العطلات، وذلك بعد ما وصفته الشركة بالطلب غير المسبوق للمنصة.

وقالت سوني اليابانية في تغريدة لها نشرتها عبر الحساب الخاص بمنصة PlayStation في موقع تويتر: “نريد أن نشكر اللاعبين في كل مكان على جعل إطلاق PS5 هو الأكبر على الإطلاق لمنصات الألعاب التابعة لنا. لقد كان الطلب على PS5 غير مسبوق، لذا أردنا التأكيد على أن المزيد من مخزون PS5 سيصل إلى تجار التجزئة قبل نهاية العام – يرجى البقاء على اتصال مع تجار التجزئة المحليين”.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020