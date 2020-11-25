سامسونج تطلق ‏Chromebook 4‎‏ و ‏Chromebook 4 Plus

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن إطلاق الحاسوبين المحمولين Chromebook 4، و Chromebook 4 Plus في المملكة المتحدة.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان: “ومن خلال الجمع بين التصميم الأنيق والأداء والقيمة، تُعد الطرز مثالية لأولئك الذين يبحثون عن جهاز محمول، وموثوق، وفعال من حيث السعر لمواكبة الحياة اليومية”.

ويشترك Chromebook 4 و Chromebook 4 Plus الجديدان من سامسونج في بعض المواصفات، مثل نوع المعالج، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، واللون.

ويحتوي الحاسوبان معالجًا من نوع Intel Celeron N4000 الذي أُطلق في عام 2017، كما يحتويان ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR4 بحجم 4 جيجابايت.

ويقدم Chromebook 4 – الذي يأتي بسماكة 16.7 ملم ويزن 1.18 كجم – شاشة بقياس 11.6 بوصة وبدقة HD. ويأتي الحاسوب مع جسم مصنوع من البلاستيك. وهو يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويقدم كاميرا ويب بدقة 720p. وسيُباع هذا الحاسوب بسعر 299 جنيهًا إسترلينيًا.

أما حاسوب Chromebook 4 Plus – الذي يأتي بسماكة 16.5 ملم ويزن 1.69 كجم – فهو يقدم شاشة بقياس 15.6 بوصة وبدقة FHD، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تأتي بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت. وهو يتوفر بسعر 349.99 جنيهًا إسترلينيًا لخيار 32 جيجابايت، وبسعر 379 جنيهًا إسترلينيًا لخيار 64 جيجابايت.

ويأتي الحاسوبان مع منفذ USB-C يسمح بشحن الهاتف، بالإضافة إلى نقل البيانات بسعر تصل إلى 5 جيجابت في الثانية. ويمكن توصيل الحاسوبين بشاشة بدقة 4K.

ولأن الحاسوبين يعملان بنظام (كروم أوإس) ChromeOS، فهما يدعمان الوصول إلى خدمات جوجل، وتطبيقاتها المختلفة، كما يمكن تنزيل تطبيقات أندرويد من متجر جوجل بلاي.

ويأتي Chromebook 4، و Chromebook 4 Plus الجديدان من سامسونج مع مساعد جوجل الذكي Google Assistant.

هذا، ويمكن شراء الحاسوبين في المملكة المتحدة اعتبارًا من اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة سامسونج.





