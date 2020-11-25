الهند مستمرة في حظر التطبيقات الصينية

أعلنت حكومة الهند يوم الثلاثاء عن حظر المزيد من التطبيقات الصينية وذلك بعد حظر أكثر من 175 تطبيقًا في وقت سابق من العام الحالي بسبب توتر بين أكبر سوقين في العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

وحظرت الهند اليوم 43 تطبيقًا جديدًا، وقالت الحكومة: إنها فعلت ذلك بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وذلك على غرار ما قالت في عمليات الحظر السابقة.

وقالت وزارة تقنية المعلومات في الهند في بيان: “لقد اتُخِذَ هذا الإجراء بناءً على المدخلات المتعلقة بهذه التطبيقات للمشاركة في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامته، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام”.

وقالت الوزارة: إنها أصدرت أمرًا بحظر هذه التطبيقات “بناءً على التقارير الشاملة الواردة من مركز تنسيق جرائم الإنترنت الهندي بوزارة الداخلية”.

وتشمل التطبيقات التي حُظرت اليوم خدمة الفيديو القصيرة الشهيرة Snack Video المدعومة من شركة Tencent، والتي صعدت إلى أعلى قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى تطبيق التجارة الإلكتروني AliExpress، وتطبيق التوصيل Lalamove، وتطبيق التسوق Taobao Live. والآن لم يتبق أي تطبيق صيني ضمن قائمة أفضل 500 تطبيق مستخدم في الهند.

تصاعدت التوترات بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان بعد مقتل أكثر من 20 جنديًا هنديًا في اشتباك عسكري في جبال الهيمالايا في شهر حزيران/ يونيو الماضي. ومنذئذ، تصاعدت الدعوات إلى “مقاطعة الصين” على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند حيث ينشر عدد متزايد من الأشخاص مقاطع فيديو توضح تدمير الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وغيرها من المنتجات الصينية الصنع.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أجرت الهند أيضًا تغييرًا في سياسة الاستثمار الأجنبي التي تتطلب من المستثمرين الصينيين – الذين استثمروا مليارات الدولارات في الشركات الهندية الناشئة في السنوات الأخيرة – الحصول على موافقة نيودلهي قبل أن يتمكنوا من تحرير شيكات جديدة للشركات الهندية. وقد قللت هذه الخطوة بدرجة كبيرة من وجود المستثمرين الصينيين في تدفقات صفقات الشركات الناشئة الهندية في الأشهر التي تلت ذلك.





