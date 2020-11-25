تقرير يكشف عن التكلفة الفعلية لإنتاج ‏iPhone 12‎

أصدر مختبر Fomalhaut Techno Solutions الياباني المتخصص في تفكيك الأجهزة تقريره الخاص بهاتفي iPhone 12 ، وطراز Pro كاشفًا عن التكاليف التقريبية لمكونات الهاتفين.

وبحسب المختبر، فإن تكلفة إنتاج هاتف iPhone 12 لا تتعدى 373 دولارًا أمريكيًا، في حين لا تتعدى تكلفة إنتاج أخيه Pro نحو 406 دولارات أمريكية. وللمقارنة، فإن iPhone 12 يُباع بسعر يبدأ من 829 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ طراز Pro من 999 دولارًا أمريكيًا.

أما فيما يتعلق بالتكاليف الفردية للمكونات، فقد كانت التكلفة العليا لمودم (كوالكوم إكس55 5جي) Qualcomm X55 5G التي تبلغ 90 دولارًا أمريكيًا لكل هاتف، ثم شاشات OLED التي تنتجها شركة سامسونج التي يُقدَّر سعرها بنحو 70 دولارًا أمريكيًا لكل هاتف.

وتبلغ تكلفة إنتاج المعالج A14 Bionic نحو 40 دولارًا أمريكيًا، في حين تبلغ تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي (رام) نحو 12.8 دولارًا لكل هاتف، ثم تأتي تكلفة ذاكرة التخزين الداخلية البالغة 19.2 دولارًا أمريكيًا لكل هاتف. وتتراوح تكلفة حساسات الكاميرات التي تصنعها سوني لأجهزة iPhone بين 7.4 دولارات أمريكية، و7.9 دولارات أمريكية لكل هاتف.

ونشر المختبر رسمًا بيانًا يوضح موطن كل مورد لمكونات الهاتف، وتشكل كوريا الجنوبية ما نسبته 26.8 في المئة من جميع المكونات الخاصة بهواتف iPhone 12 الجديدة، ثم تأتي الولايات المتحدة بنسبة 21.9 في المئة، ثم اليابان بنسبة 13.6 في المئة. ولا تزال آبل تُجمِّع غالبية هواتف آيفون في الصين.

يُشار إلى أن المحلل الشهير فيما يتعلق بأخبار شركة آبل (مينج-تشي كو) أصدر تقريرًا حديثًا عن أداء الشركة قُبيل الدخول في موسم العطلات.

وبحسب المحلل، فإن طُزر iPhone 12 تُباع الآن على نحو مختلف عما كان متوقعًا بادئ الأمر. إذ إن الطلب على طرازي Pro و Pro Max أعلى من المتوقع، في حين أن الطلب على هاتفي iPhone 12، و iPhone 12 mini لا يرقى إلى مستوى التوقعات.

وذكر (كو) أن الطلب على الحاسوب اللوحي الأحدث iPad Air جاء أيضًا أفضل من التوقعات، وهو يتوقع أن تستمر مبيعات حواسيب iPad من حيث القوة خلال العام المقبل، وذلك في ظل التقارير عن عزم آبل تقديم حواسيب iPad مع شاشة miniLED، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى طراز رخيص من الحواسيب من المقرر إطلاقه خلال النصف الثاني من عام 2021.





