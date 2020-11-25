الرموز التعبيرية قد تصبح منفصلة عن تحديثات أندرويد

يبدو أن شركة جوجل تستعد لفصل الرموز التعبيرية Emojis الجديدة عن تحديثات نظامها التشغيلي أندرويد حتى تتمكن من الحصول عليها بشكل أسرع.

وتعتبر الرموز التعبيرية مهمة، إذ إنها تساعد على التعبير بشكل أفضل، وتمثل الإضافات المتكررة للرموز الجديدة إلى معيار Unicode شهادة على شعبيتها.

وكلما أصدر اتحاد Unicode، وهو منظمة غير ربحية تتعامل مع نشر الرموز التعبيرية والموافقة عليها، مجموعة جديدة، يكون هناك حماس لبدء استخدامها في تطبيقاتنا وأجهزتنا في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك، غالبًا ما نحتاج إلى الانتظار حتى تصدر آبل أو جوجل أو الشركة المصنعة للهاتف تحديثًا لنظام التشغيل يتضمن المجموعة الجديدة.

وقد تتغير هذه العملية لمستخدمي أندرويد، إذ يوجد الآن دليل في يشير إلى أن جوجل تفكر في فصل الرموز التعبيرية عن تحديثات النظام، وذلك حتى تتمكن من الحصول عليها بشكل أسرع.

ويتم في الوقت الحالي تخزين ملفات الخطوط ضمن مجلد النظام، وبشكل أكثر تحديدًا ضمن مجلد /system/lines، وتوجد الرموز التعبيرية داخل الملف المسمى NotoColorEmoji.ttf،

ويعتبر مجلد النظام للقراءة فقط، ويتطلب تحديث أي ملف داخل المجلد تحديث النظام أثناء عدم تحميل المجلد، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحصول على خطوط جديدة و ملفات Emojis جديدة هي انتظار التحديث الهوائي الرسمي.

ويقترح الدليل الجديد تخزينها ضمن مجلد جديد منفصل قابل للقراءة والكتابة، مما يسمح بتحديث الخادم لهذه الملفات.

ويعني هذا أن جوجل أو الشركات المصنعة الأخرى يمكنها إرسال تحديث لملف الخطوط لتوفير الرموز التعبيرية الجديدة للمستخدمين في أي وقت.

ويشير الدليل الجديد أيضًا إلى أن هذا يساعد التطبيقات الأخرى على قراءة هذه الملفات واستيراد الرموز التعبيرية الجديدة مباشرةً إلى نظامها.

ولم يتم دمج هذه التعليمات البرمجية المصدرية في مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP بعد، لذا فإن التعديل ليس نهائيًا بعد.

وفي حال جرى في غضون الأشهر القليلة المقبلة دمج هذه التعليمات البرمجية المصدرية في مشروع أندرويد المفتوح المصدر، فيمكننا أن نرى هذا التغيير يحدث في Android 12.





