الجمعة البيضاء 2020.. أفضل العروض على ساعة آبل الذكية

تعتبر (ساعة آبل الذكية) Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء وأكثرها شيوعًا، فمنذ إطلاقها لأول مرة في عام 2015 تواصل آبل تطويرها بحيث يمكنك استخدامها في إنجاز العديد من المهام اليومية دون الحاجة إلى هاتف آيفون، كما يوجد منها طرز مختلفة يمكنك الاختيار من بينها.

إذا كنت تفكر في شراء ساعة آبل جديدة؛ فلا شك أن حدث التسوق الحالي (الجمعة البيضاء) يعتبر فرصة رائعة للحصول على خصومات جيدة.

الجدير بالذكر أن موقع أمازون السعودية قد بدأ بتقديم تخفيضات الجمعة الجمعة البيضاء يوم 24 نوفمبر ويستمر حتى يوم 30 نوفمبر وهناك خصومات تصل إلى 70% على مجموعة كبيرة من المنتجات منها: الأجهزة الكهربائية، والحواسيب المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة الألعاب، ومستحضرات التجميل، وغير ذلك.

فيما يلي سنستعرض أفضل العروض على ساعة آبل الذكية في موقع أمازون السعودية:

1- ساعة Watch Series 6:

تاريخ الإصدار: سبتمبر 2020.

تُعتبر ساعة (Watch Series 6) أحدث طراز في ساعات آبل وأكثرها تقدمًا حتى الآن، حيث تأتي مع مستشعر وتطبيق لتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وميزة تخطيط القلب، وشاشة Retina تعمل دائمًا (Always-on display).

المعالج: معالج S6 ثنائي النواة ببنية 64‎-bit، وأسرع من الإصدار السابق (S5) بما يصل إلى 20%. وتدعم شريحة (W3) اللاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة.

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (OLED Retina‏)، بمقاس 1.78 بوصة، وبدقة 368 × 448 بكسلًا.

الهيكل: مصنوع من الألمنيوم.

السوار: سوار رياضي مصنوع من السيليكون باللون الأبيض.

البطارية: تستمر في العمل حتى 18 ساعة بشحنة واحدة.

تدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا، مما يتيح لك استخدامهما أثناء من السباحة.

تتوافق مع السوار الجديد المصنوع من السيليكون الذي يحمل اسم (Solo Loop)، وهو يأتي بدون مشبك أو أي شىء آخر لضبطه في معصم اليد، حيث إنه قابل للمط ليناسب يدك.

اللون: الفضي.

الخصم: 13%.

السعر: تتوفر الساعة بسعر 2099 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 13%، أي بسعر 1819 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- ساعة Apple Watch SE:

تاريخ الإصدار: سبتمبر 2020.

تعتبر ساعة (Apple Watch SE) من أحدث طرز ساعة آبل الذكية في السوق أيضًا.

المعالج: تعمل بمعالج آبل (S5).

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (OLED Retina‏)، بمقاس 1.78 بوصة، وبدقة 368 × 448 بكسلًا.

الهيكل: مصنوع من الألمنيوم.

السوار: سوار رياضي من Nike باللون الأسود.

البطارية: تستمر في العمل حتى 18 ساعة بشحنة واحدة.

تدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

تتوافق مع السوار الجديد المصنوع من السيليكون الذي يحمل اسم (Solo Loop).

تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS، وبوصلة مدمجة.

اللون: الرمادي.

الخصم: 14%.

السعر: تتوفر الساعة بسعر 1319 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 14%، أي بسعر 1369 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- ساعة آبل Watch Series 5:

تاريخ الإصدار: سبتمبر 2019.

المعالج: تعمل بمعالج آبل (S5).

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (OLED Retina‏) مقاسها 1.76 بوصة، وبدقة 368 × 448 بكسلًا.

الهيكل: مصنوع من الألمنيوم.

السوار: سوار رياضي مصنوع من السيليكون.

البطارية: تستمر في العمل حتى 18 ساعة بشحنة واحدة.

تدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS، وبوصلة مدمجة.

اللون: الأسود.

الخصم: 20%.

السعر: تتوفر الساعة بسعر 1969 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 20%، أي بسعر 1584 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- ساعة آبل Watch Series 3:

تاريخ الإصدار: سبتمبر 2017.

تتميز ساعة آبل (Watch Series 3) بالتصميم الأنيق.

الشاشة: من نوع Retina تعمل باللمس، مقاسها 1.65 بوصة، وبدقة 390 × 312 بكسلًا، ومغطاة بطبقة من زجاج (Ion-X) للحماية من الخدوش والصدمات.

الهيكل: الألمنيوم.

السوار: سوار رياضي مصنوع من السيليكون.

تعمل الساعة بمعالج آبل (S3) الذي يقدم أداءً جيدًا، وشريحة (W2) اللاسلكية التي توفر لك اتصالًا فعّالًا عند إقران الساعة مع هاتفك.

تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS.

تدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا؛ مما يتيح لك استخدامها أثناء السباحة.

اللون: الرمادي.

الخصم: 39%.

السعر: تتوفر الساعة بسعر 1299 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 39%، أي بسعر 786 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





