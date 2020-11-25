كيفية استخدام متصفح إيدج للتسوق يوم الجمعة السوداء بسهولة

إذا كنت تنتظر يوم الجمعة السوداء للتسوق والحصول على أفضل الصفقات والعروض، فلابد أنك تعلم أن هذا الأمر مملاً ومربكًا في الوقت نفسه، حيث إن الأمر يتطلب الكثير من البحث عن أفضل التخفيضات، كما يتطلب أحيانًا الانتظار للحصول على السعر الذي تريده.



بالإضافة إلى ذلك من المكن أن تجد عروض قد تبدو جيدة، إلا أنها لا تعني بالضرورة أنك ستوفر المال، ولكن يمكنك هذا العام توفير الكثير من الوقت والمال أثناء التسوق عبر الإنترنت من خلال استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج.

إليك كيفية استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج في التسوق في يوم الجمعة السوداء:

أولًا: كيفية إنشاء قائمة بالمنتجات التي تريد تتبعها في متصفح إيدج:

يدعم متصفح إيدج أداة تُسمى (المجموعات) Collections تتيح لك تجميع عناصر مختلفة أثناء التصفح، مثل: الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والروابط وغيرها، وإذا كنت تنتظر يوم الجمعة السوداء للتسوق فيمكنك استخدامها لإنشاء قائمة من المنتجات التي تريد شراؤها ومقارنة الأسعار للتأكد من أنك تحصل على أفضل الصفقات فقط.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح مايكروسوفت إيدج في الحاسوب.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (المجموعات) Collections.

اضغط على خيار (ابدأ مجموعة جديدة) Start New Collection، ثم قم بتسميتها واضغط على خيار مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح.

الآن، عندما تقوم بتصفح مواقع التسوق، إذا وجدت صفقة ما تريد تتبعها حتى يوم الجمعة السوداء، اضغط على خيار (إضافة الصفحة الحالية) Add current page في الجهة اليمنى من الشاشة.

قم بتكرار الخطوة السابقة لإضافة أي صفحة وجدت فيها منتج تريد شراءه إلى مجموعتك.

عندما تكون مستعدًا للتسوق، افتح قائمة التسوق التي أنشأتها سابقًا في المتصفح، وحدد العناصر التي تريد شراءها.

ثانيًا: كيفية مقارنة الأسعار في أداة المجموعات:

يتيح لك متصفح مايكروسوفت إيدج مقارنة أسعار المنتجات التي أضفتها في المجموعة الخاصة بك، مما يتيح لك توفير المال إذا كان المنتج نفسه متاحًا على موقع ويب آخر بسعر أقل، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة المجموعات التي أنشأتها سابقًا.

اضغط على خيار (مقارنة السعر ببائعي التجزئة الآخرين) Compare price to other retailers أسفل المنتج الذي تريد مقارنة سعره، ثم قم بتحديد المتجر الذي يحتوي على أقل سعر لتوسيع العرض إذا كان متاحًا.

اضغط على عنوان المنتج لفتح موقع الويب لشراء المنتج، أو اضغط على خيار (إضافة هذه النتيجة) Add this result لحفظ العنصر في مجموعتك. وبذلك يمكنك الوصول إلى موقع الويب الذي يمكن أن يوفر لك المال عند شراء منتج معين خلال يوم الجمعة السوداء.

ثالثًا: استخدام الإضافات للعثور على أفضل صفقات يوم الجمعة السوداء:

إلى جانب الميزات الموجودة لتنظيم عملية التسوق بك وتوفير المال من خلال العروض ذات الصلة، يدعم متصفح مايكروسوفت إيدج أيضًا (الإضافات) Extension التي تتيخ لك توسيع إمكانيات المتصفح لتحقيق أقصى استفادة من التسوق عبر الإنترنت خلال يوم الجمعة السوداء وما بعده.

على سبيل المثال، إذا كنت ستقوم بمعظم عمليات التسوق الخاصة بك في موقع أمازون، فيمكنك استخدام عدد من الإضافات، مثل: Amazon Assistant و The Camelizer و Keepa لمساعدتك على التسوق بشكل أكثر ذكاءً وربما توفير الكثير من المال.





