أمازون تريد وقف بيع السلع المقلدة

أعلنت شركة أمازون عن عملية مشتركة مع المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية IPR – الذي تشرف عليه هيئة الهجرة والجمارك والحدود الأمريكية – تركز على منع السلع المقلدة من دخول الولايات المتحدة.

وتعتمد الشراكة على المعلومات المجمعة من وحدة جرائم التزييف في أمازون، وشركة الخدمات اللوجستية DHL، ودوريات الجمارك والحدود الأمريكية CBP لوقف بيع المنتجات المقلدة بشكل استباقي.

وتعتمد عملية Operation Fulfilled Action على موقع أمازون المهيمن بصفته سوقًا للمنتجات، وتمثل شراكة طويلة الأمد.

وتعتزم أمازون استخدام الشراكة لحماية المستهلكين ومكافحة بيع السلع المقلدة، وهي قضية منتشرة بشكل متزايد في موقع التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة.

وتحلل العملية المشتركة البيانات وتجري عمليات تفتيش للبضائع أثناء عبورها الحدود إلى الولايات المتحدة تهدف إلى منع المنتجات المزيفة من دخول سلسلة التوريد الأمريكية ومحاسبة الجهات الفاعلة السيئة.

وقالت أمازون: استثمرنا أكثر من 500 مليون دولار في إجراءات مكافحة التزييف في عام 2019، وأسسنا في شهر يونيو وحدة جرائم التزييف لفحص العناصر المزيفة المشتبه بها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

ويعد سوق أمازون عبر الإنترنت موطنًا لعشرات البائعين الخارجيين، مما يفتح الباب أمام إدراج المنتجات المقلدة عبر الموقع.

وباع البائعون التابعون لجهات خارجية في الربع الثاني من هذا العام 53 في المئة من العناصر التي تم شراؤها ضمن الموقع، وحققت أمازون إيرادات بقيمة 53.8 مليار دولار من خدمة البائع الخارجي في عام 2019.

وتسللت السلع المقلدة إلى أسواق أمازون بشدة لدرجة أن العلامات التجارية توقفت عن بيع المنتجات الرسمية عبر المنصة.

وسحبت Nike قوائمها من الموقع للتركيز على العلاقات الشخصية المباشرة، وتوقفت Birkenstock عن بيع أحذيتها الشهيرة عبر أمازون، حيث اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Birkenstock شركة أمازون بأنها قرصان العصر الحديث.

وتقول أمازون: إنها حققت وأزالت المخالفين المحتالين، ويجب أن تسمح هذه الشراكة مع الوكالات للشركة بالمضي قدمًا وإيقاف عمليات التزييف على الحدود.

وقد اتخذت وحدة جرائم التزييف إجراءات قانونية ضد بعض البائعين هذا الشهر لعرض منتجات مقلدة في كل من أمازون وإنستاجرام.





