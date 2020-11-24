Super Mario Bros 3 تحمل لقب اللعبة الأغلى ثمنًا

تحمل لعبة Super Mario Bros 3 الآن لقب اللعبة الأغلى ثمنًا على الإطلاق، وذلك بعد بيع نسخة مختومة من عام 1990 مقابل 156 ألف دولار في مزاد يوم الجمعة الماضي.

وبدأت المزايدة بمبلغ 62.500 دولار، وشارك في المزاد 20 مزايدًا.

وتغلبت لعبة NES الكلاسيكية بسهولة على لعبة Super Mario Bros لعام 1985 الحاملة للرقم القياسي السابق، التي بيعت بمبلغ 114 ألف دولار في شهر يوليو.

ووفقًا لمنصة المزادات العلنية Heritage Auctions، التي باعت اللعبة، فإن السعر القياسي يعود إلى عاملين هما حالة اللعبة وتصميم العبوة نفسها.

وحصلت اللعبة على تصنيف +Wata 9.2 A لحالتها، وهو تصنيف لجودة الصندوق وجودة ختمه الأصلي.

وقالت منصة المزادات: في حين أن حالة اللعبة رائعة، فإن ما يجعل هذه النسخة متفردة هو تصميم العبوة نفسها، إذ نادرًا ما توجد نسخ مختومة تتضمن كلمة “Bros” في الجهة اليسرى، وتغطي إحدى قفازات ماريو البيضاء المميزة.

وأمضى هواة الجمع أعوامًا في البحث عن مثل هذا الإصدار، وهو الأقدم في تاريخ إنتاج Super Mario Bros 3، حيث نقلت الإصدارات اللاحقة الكلمة إلى اليمين.

وإلى جانب Super Mario Bros 3، فقد أصبحت نسخة مختومة لمنصة GameBoy من Pokémon Red لعام 1998 هي الآن لعبة بوكيمون الأغلى التي تباع في المزاد، حيث حصل عليها أحد الأشخاص مقابل 84 ألف دولار.

ولم تذكر منصة المزادات هل يوجد هناك أي شيء فريد حول هذا الإصدار بعينه، ويبدو أن اللعبة قد جرى بيعها بحالة جيدة بشكل ملحوظ، مع تصنيف ++Wata 9.8 A.

كما باعت منصة المزادات العلنية Heritage Auctions نموذجًا نادرًا من منصة Nintendo Play Station، التي لم تُطرح في الأسواق أبدًا، مقابل مبلغ 360 ألف دولار في مزاد علني، وذلك بعد أن قرر مالكها الأصلي بيعها في شهر فبراير.

يذكر أن منصة Heritage Auctions هي دار المزادات الكبرى للفنون الجميلة والمقتنيات، وتأسست في الولايات المتحدة، وهي دار المزادات الكبرى في العالم للمقتنيات.

وتمتلك المنصة مكاتب في نيويورك ودالاس وبيفرلي هيلز وسان فرانسيسكو وشيكاغو وبالم بيتش ولندن وباريس وجنيف وأمستردام وهونج كونج.





