STC Pay تتطلع إلى التوسع السريع في الخليج

تخطط شركة المدفوعات الرقمية STC Pay التابعة لشركة الاتصالات السعودية الكبرى STC لتوسيع خدماتها المالية في منطقة الخليج العربي، وذلك بعد تحقيقها تقييمًا بقيمة مليار دولار على خلفية صفقة مع (ويسترن يونيون) Western Union.

وقال أحمد العنزي Ahmed Alenazi، الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية في مقابلة حصرية مع شبكة CNBC: نحن فخورون جدًا بأن نكون أول شركة (يونيكورن) Unicorn في المملكة وأول شركة (يونيكورن) Unicorn للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

ووصلت STC Pay إلى تقييم بمقدار 1.3 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد أن استحوذت (ويسترن يونيون) Western Union، شركة تحويل الأموال الكبرى في العالم، على حصة 15 في المئة مقابل 200 مليون دولار.

وتمثل STC Pay ذراع الدفع الرقمي لمجموعة STC في المملكة العربية السعودية، وهي شركة الاتصالات الكبرى في المملكة.

وقال العنزي: فرصة العمل أكبر من تحويل الأموال، وتقول STC Pay: إن لديها أكثر من 4 ملايين مستخدم نشط بعد الاستفادة بنجاح من ارتفاع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث إن 70 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وتعمل الحكومة على تقليل الاعتماد على النقد كوسيلة لتحديث الاقتصاد.

وتقدم ويسترن يونيون، التي لطالما نظرت إلى الخليج كسوق مربح للتحويلات، خدمات تحويل الأموال التي تسمح لمستخدمي STC Pay بإرسال الأموال من تطبيقها إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.

وتجري STC Pay الآن محادثات مع المنظمين الخليجيين للحصول على موافقة للعمل في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، وذلك رهنًا بالموافقات التنظيمية.

وقالت شركة المدفوعات الرقمية: إن هناك دولًا أخرى هي أيضًا قيد الدراسة، فيما قال العنزي: هذا هو المكان الذي نريد تغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الخدمات المالية.

وتسعى شركة STC Pay للحصول على ترخيص مصرفي رقمي، وتتفاوض في سبيل ذلك مع المنظمين السعوديين.

كما أنها أول شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وقال العنزي: يسمح لنا ذلك بالإقراض وأنشطة أخرى.

وأضاف: لدينا الكثير لنفعله فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات، مشيرًا إلى أن الترخيص المصرفي يسمح للأعمال بالتوسع في مجالات أعمال قيمة أكثر.

وقال: لا نريد الاستفادة من المنتجات والخدمات المماثلة المتوفرة في السوق، بل نريد الاستفادة من تجربة مستخدم فريدة، ونعمل مع البنك المركزي لإنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن.





