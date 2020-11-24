يوم الجمعة السوداء 2020.. كيف تعثر على أفضل الصفقات؟

ساعات قليلة تفصلنا عن أكبر حدث في مجال التسوق عالميًا ومحليًا، وهو يوم جمعة التخفيضات الذي يطلق عليه اسم يوم (الجمعة السوداء) Black Friday في الولايات المتحدة ويصادف هذا العام يوم 27 نوفمبر 2020، حيث تقدم معظم المتاجر الإلكترونية والشركات الكثير من العروض والتخفيضات لتشجيع المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء سريعًا.

وفي الوقت نفسه؛ تشهد الأسواق في الوطن العربي الحدث نفسه ولكنه يُعرف باسم يوم (الجمعة البيضاء) White Friday، وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها، وقد بدأت العديد من المتاجر هذا الحدث اليوم بالفعل، فعلى سبيل المثال: بدأ موقع أمازون السعودية الحدث اليوم 24 نوفمبر ويستمر حتى يوم 30 نوفمبر وهناك خصومات تصل إلى 70% على مجموعة كبيرة من المنتجات منها: الأجهزة الكهربائية، والحواسيب المحمولة، والهواتف الذكية، وأجهزة الألعاب، ومستحضرات التجميل، وغير ذلك.

نظرًا إلى أن حدث (الجمعة السوداء) لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، فيجب أن تكون مستعدًا عن طريق تحديد ما تريد شراؤه بالضبط وتتبع انخفاض الأسعار للحصول على أفضل سعر، ولمساعدتك في ذلك سنستعرض اليوم بعض الطرق التي تمكنك من الحصول على أفضل الصفقات.

كيفية العثور على أفضل الصفقات والعروض في يوم الجمعة السوداء 2020:

1- موقع CamelCamelCamel:

يتيح لك موقع (CamelCamelCamel) تتبع سعر أي منتج يُباع في موقع أمازون، ويرسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عندما تنخفض الأسعار. كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب مجاني في الموقع وتحديد المنتجات التي تريدها، وتحديد السعر، وبمجرد أن يصل سعر المنتج إلى السعر الذي حددته أو أقل، ستتلقى رسالة عبر بريدك الإلكتروني بذلك.

كما يمكنك تثبيت إضافة (The Camelizer) الخاصة بالموقع في متصفح الويب الذي تستخدمه لتتبع الأسعار على أساس كل منتج على حدة وتعيين السعر الذي تريده أثناء تصفح موقع أمازون، مما يسهل عليك الأمر أكثر، حيث إن الإضافة متاحة لجميع متصفحات الويب الشهيرة.

ولكن ضع في اعتبارك أن هذا الموقع يعمل على تتبع أسعار المنتجات المتاحة في موقع أمازون فقط، لذلك ستحتاج إلى استخدام طريقة أخرى إذا كنت تريد تتبع الأسعار في موقع (سوق دوت كوم) أو Walmart، أو Best Buy، أو AliExpress، أو غيرها.

2- موقع Black-Friday.Global:

يتيح لك موقع (Black-Friday.Global) الاطلاع على العروض التي تقدمها أهم العلامات التجارية والمتاجر المعتمدة في أكثر من 52 بلدًا، وبذلك يمكنك الاعتماد عليه للعثور على أفضل الصفقات والخصومات في بلدك، كل ما عليك فعله هو تحديد بلدك من القائمة، ويمكنك الاطلاع على أهم الصفقات والعروض المتاحة، بالإضافة إلى بعض الإحصائيات والحقائق المثيرة للاهتمام المتعلقة بأهم حدث للتسوق في العام.

3- أداة Honey:

تتوفر أداة (Honey) كتطبيق للأجهزة المحمولة، أو إضافة يمكنك تثبيتها في متصفح الويب، وعلى غرار موقع CamelCamelCamel؛ تتيح لك تتبع أسعار المنتجات التي تهتم بها، والحصول على تنبيهات عندما تجد أفضل صفقة لك، ولكنها تعمل مع موقع أمازون بالإضافة إلى أكثر من 30000 موقع آخر للحصول على أفضل العروض والخصومات.

4- موقع Slickdeals:

يتيح لك موقع (Slickdeals) إنشاء تنبيهات مخصصة للصفقات استنادًا إلى الكلمات الرئيسية، حيث يمكنك كتابة اسم منتج، مثل: (Nintendo Switch)، واسم الموقع مثل: أمازون، وتحديد سعر الشراء الذي تريده، وبمجرد أن يجد الموقع الصفقة التي تفي بالمعايير التي حددتها سيرسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو عبر إشعارات الموقع مباشرة.





