تشتهر شركة هونور (Honor) بصناعة الهواتف الرائدة والمنخفضة التكلفة التي وجدت شعبية كبيرة لدى المستهلكين، ومع ذلك نجد أنها تحاول جاهدة دخول لسوق الحواسيب المحمولة، حيث أطلقت الشركة خلال العام السابق والعام الحالي عددًا من الحواسيب المحمولة المميزة، منها: حاسوب (MagicBook Pro) الذي يقدم أداءً ممتازًا للغاية.

إليك مراجعة شاملة لحاسوب (Honor MagicBook Pro) بقياس 16 بوصة:

التصميم:

يأتي حاسوب (Honor MagicBook Pro) بقياس 16 بوصة بتصميم مشابه للطرز السابقة بقياس 14 و 15 بوصة، حيث يأتي بحافات رفيعة حول الشاشة وهيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم مما يعطيه تصميم قوي بشكل عام، كما أن الشاشة متصلة بالقاعدة بمفصلة قوية جدًا تمتد عبر الجسم لتوفير دعم مستقر نظرًا إلى حجم الشاشة الكبير، بالإضافة إلى مكبران للصوت في الجانبان الأيسر والأيمن يمتدان على طول لوحة المفاتيح.

كما يدعم الحاسوب مستشعرًا لبصمة الأصبع مدمج في زر التشغيل، بالإضافة إلى أن الشركة قدمت تصميمًا جديدًا لكاميرا ويب حيث ضمنتها في لوحة المفاتيح. ستجد في أعلى لوحة المفاتيح مفتاح منبثق بين المفتاحين F6 و F7 بمجرد الضغط عليه ستظهر لك كاميرا الويب.

كما يدعم الحاسوب ميزة المزامنة عبر شريحة NFC المضمنة في أسفل الجهة اليمنى من قاعدة الحاسوب، التي تتيح لك مزامنة هاتف هواوي أو هونور الخاص بك مع الحاسوب بسهولة. ويعتبر هذا مفيدًا للكثيرين، حيث يتيح لك ذلك الرد على رسائل واتساب أو التحقق من إشعارات التطبيقات أو حتى إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة من الحاسوب.

بالإضافة إلى ذلك، يضم حاسوب (Honor MagicBook Pro) منفذ USB-C واحد في الجانب الأيمن يمكن استخدامه للشحن أو نقل البيانات مع منفذ من نوع HDMI، وفي الجانب الأيسر هناك منفذين من نوع USB-A إلى جانب منفذ الصوت التقليدي بقياس 3.5 ملم.

الشاشة:

أول شيء ستلاحظه في حاسوب (Honor MagicBook Pro) هو شاشته الكبيرة، حيث يأتي بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 16بوصة بدقة 1920×1080 بكسلًا، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16 ومستوى سطوع قدره 300 شمعة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الخارج، كما أن الشاشة غير اللامعة تجعل تجربة مشاهدة الأفلام وعرض أي نوع من المحتوى المرئي أكثر متعة.

الأداء:

يعمل حاسوب (Honor MagicBook Pro) بمعالج AMD Ryzen 5 4600H سداسي النوى، ويعمل بتردد أساسي قدره 3.0 جيجاهرتز يمكن أن يصل إلى 4.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) مدمجة في اللوحة الأم وغير قابلة للترقية بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD ولا يحتوي الحاسوب على بطاقة رسومات منفصلة، لأن المعالج يأتي مع شريحة الرسوميات Vega.

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل حاسوب (Honor MagicBook Pro) بإصدار نظام التشغيل (Windows 10 Home) مثبت سابقًا، مع بطارية بسعة 56 واط/الساعة تُشحن باستخدام محوِّل من نوع USB-C باستطاعة 64 واطًا وتدعم الشحن السريع حيث يمكنك شحنها من 0% إلى 50% في غضون نصف ساعة فقط، وتتيح لك العمل المستمر لمدة تصل إلى 8 ساعات كاملة في اليوم.

هل يجب عليك شراء حاسوب MagicBook Pro؟

لا شك أنه لا يوجد الكثير من الحواسيب المحمولة الموجه للاستخدام العادي تأتي بشاشة بقياس 16 بوصة في السوق حاليًا يمكن مقارنتها بحاسوب MagicBook Pro باستثناء حاسوب MacBook Pro بقياس 16 بوصة من آبل، ومع ذلك لا ينبغي وضع هذين الحاسوبين في مقارنة مباشرة لأنهما يخدمان احتياجات مختلفة.

حيث يعتبر حاسوب MacBook Pro بقياس 16 بوصة من آبل حاسوب مخصص لمحرري الفيديو والمبدعين الذين يقومون بأعمال رسومية، بينما حاسوب (Honor MagicBook Pro) بقياس 16 بوصة الذي يأتي بسعر 849.99 يورو مخصص للمستخدمين الذين يكون عملهم أقل كثافة لكنهم ما زالوا يريدون حاسوب بشاشة أكبر.





