أصدرت آبل في وقت سابق من الشهر الحالي تحديثًا لإصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 و (آيباد أوإس 14) iPad OS 14 يتيح لك إضافة عنصر للتعرف على الموسيقى في لوحة مركز التحكم، مما يتيح لمستخدمي آيفون آيباد التعرف على الأغاني والموسيقى التي يستمعون إليها بضغة زر واحدة.



إليك كيفية تفعيل ميزة التعرف على الأغاني في آيفون أو آيباد:



تعتبر هذه الميزة إحدى الطرق التي تستخدم بها آبل تطبيق (Shazam) الذي استحوذت عليه في عام 2018 مقابل 400 مليون دولار، ولست حتى بحاجة إلى تثبيت التطبيق في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، فكل ما عليك فعله هو إضافة زر إلى لوحة مركز التحكم وبعد ذلك، عندما تسمتع إلى أغنية ما عبر الهاتف أو الجهاز وتريد معرفة الفنان واسم الأغنية، ما عليك سوى الضغط على هذا الزر.

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

أولاً، تأكد من هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 14.2 أو أحدث، أو جهاز آيباد يعمل بإصدار iPadOS 14.2 أو أحدث.

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (مركز التحكم) Control Center.

مرر للأسفل، ثم أضغط على خيار (المزيد) More.

اضغط على زر (+) بجوار خيار (التعرف على الموسيقى) Music Recognition، و ستتم إضافة زر التعرف على الموسيقى إلى مركز التحكم.

الآن عند الاستماع إلى الموسيقى وتريد معرفة اسم الفنان أو اسم الأغنية، إذا كنت تعمل بهاتف آيفون يحتوي على ميزة التعرف على الوجه (Face ID)، ما عليك سوى سحب مركز التحكم في الشاشة عن طريق التمرير لأسفل من أعلى والضغط على أيقونة التعرف على الموسيقى.

وإذا كنت تعمل بهاتف آيفون يحتوي على زر الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى التمرير سريعًا لأعلى من أسفل على الشاشة للوصول إلى قائمة العناصر في مركز التحكم والضغط على أيقونة التعرف على الموسيقى.

ملاحظة: يمكنك استخدام زر التعرف على الموسيقى في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، حتى لو كنت تستمتع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات شركة آبل بنسبة 100 في المئة على أساس سنوي في عام 2021 بسبب التغيير في مكونات بطارية هاتف (آيفون 13)، حيث ذكر المحلل الشهير (مينج تشي-كو) في تقريره الأحدث أن شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة بوصفها موردًا رئيسيًا لمجموعة منتجات آبل بالكامل في عام 2021.

ويشمل ذلك هواتف (آيفون 13) التي ستصدر في النصف الثاني من 2021، وسماعات الأذن (AirPods) في النصف الأول من العام المقبل. وذلك بالإضافة إلى حاسوب (آيباد) جديد مع شاشة من نوع mini LED سيُطلق في الإطار الزمني نفسه.





