يدعم تطبيق (الرسائل) Messages من جوجل – وهو تطبيق المراسلة النصية الافتراضي في معظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد – ميزة الدردشة التي تستخدم خدمة (RCS)، مما يتيح لك إرسال الرسائل واستقبالها عبر شبكة (الواي فاي) Wi-Fi أو شبكة الهاتف، ومشاركة الملصقات والصور المتحركة، والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو، ومشاركة المواقع الجغرافية، ومعرفة متى يكتب الأصدقاء أو عندما يقرؤون رسالتك، كما في تطبيقات الدردشة، وتطبيق iMessage من آبل



إليك كيفية استخدام ميزة الدردشة في تطبيق Messages في أندرويد:

ملاحظة: لاستخدام هذه الميزات، يجب عليك استخدام تطبيق الرسائل النصية (Messages) من جوجل وليس تطبيق الرسائل النصية الذي تقدمه الشركة المصنعة لهاتفك.



أولًا: كيفية البدء باستخدام ميزة الدردشة في تطبيق Messages:

بعد تثبيت تطبيق (Messages) وتعيينه كتطبيق الرسائل النصية الافتراضي، هناك طريقتان لتفعيل الدردشة:

الطريقة الأولى: عند ظهور المطالبة اضغط على خيار (الترقية الآن) Upgrade Now، ثم اتبع التعليمات وأدخل رقم هاتفك إذا طُلب منك.

الطريقة الثانية: تفعيل الدردشة من خلال إعدادات التطبيق، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Messages) في هاتفك، ثم اضغط على زر القائمة وهو عبارة النقاط الثلاث في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (ميزات الدردشة) Chat Features.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تفعيل ميزات الدردشة) Enable Chat Features إلى وضع التشغيل.

في النافذة نفسها، يمكنك تشغيل خيار (Send read receipts) أو إيقاف تشغيله حسب رغبتك، وتعطيل خيار (إظهار مؤشر الكتابة) Show typing indicator، والتحكم في ما يحدث إذا فشلت الدردشة في إرسال رسالة.

ثالثًا: كيفية استخدم ميزات الدردشة الجديدة في محادثة:

أسهل طريقة لمعرفة هل المحادثة تستخدم الرسائل النصية القديمة أو ميزات الدردشة الجديدة هي إلقاء نظرة على مربع النص قبل البدء في الكتابة، إذا وجدت عبارة في مربع النص يقول: (رسالة محادثة) Chat Message فهذا يعني أن محادثتك ستتضمن ميزات الدردشة مثل: مؤشرات كتابة وعلامة استلام الرسائل وبقية الميزات التي توفرها خدمة (RCS).

كما يمكنك أيضا إضافة ردود الفعل على نصوص الرسائل التي ترسلها أو تستقبلها، من خلال الضغط مطولًا على نص الرسالة حتى تظهر فقاعة منبثقة تقدم لك رموز Emoji مختلفة مثل: الإعجاب أو الحب أو الضحك أو الغضب.

عندما تكون ميزات الدردشة قيد الاستخدام، سترى علامة استلام الرسالة أسفل كل رسالة أرسلتها تبين لك أن الرسالة قد سُلمت بانتظار قراءتها أو أنها قُرأت بالفعل من خلال تغير لونها إلى اللون الأزرق، كما يمكنك إرسال صور عالية الدقة من خلال الضغط على أيقونة الصورة في صفحة التطبيق واختر صورة أو مقطع فيديو من مكتبة الوسائط في هاتفك.

الجدير بالذكر أن جوجل قد بدأت بطرح ميزة التشفير (من طرف إلى طرف) لخدمة (RCS) ولكنه ستكون متاحةً في الوقت الحالي لمستخدمي النسخة التجريبية من تطبيق (Messages) حيث سترحها في الإصدار النهائي من في بداية العام المقبل، وقالت جوجل: إن ميزة التشفير (من طرف إلى طرف) التي يوفرها التطبيق ستقوم على بروتوكول التشفير الذي يستخدمه تطبيق (سيجنال)، الذي يُوصف بأنه الأكثر أمانًا بين تطبيقات التراسل الفوري.

يمكنك الآن تحميل تطبيق Messages مجانًا لأجهزة أندرويد في جوجل بلاي.





