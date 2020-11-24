فيسبوك تساعد في جمع الطعام للأشخاص المحتاجين

قدمت منصة فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة جمع الطعام والملابس وغيرها من الضروريات للأشخاص المحتاجين.

وتعتمد الميزة على أدوات جمع التبرعات في حالات الطوارئ ضمن الشبكة الاجتماعية، لكن الأمر لا يتعلق هذه المرة بجمع الأموال بقدر ما يتعلق بالتبرعات بالسلع الفعلية.

ويتم توفير الميزة، المسماة Drives، من خلال مركز مساعدة المجتمع في فيسبوك، وهو المكان الذي تركز فيه المنصة على الطلبات وعروض المساعدة داخل المجتمع المحلي.

وتم إطلاق مركز مساعدة المجتمع لأول مرة في عام 2017 كطريقة لمستخدمي فيسبوك لتركيز مواردهم في أعقاب الأزمات.

وجرى استخدام الميزة في عام 2020 على نطاق أوسع كجزء من جهود فيسبوك بشأن جائحة كورونا.

وأصبح الملايين في الولايات المتحدة عاطلين عن العمل في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، وقد يفقد 12 مليونًا إعانات البطالة في شهر ديسمبر عندما تنتهي أحكام قانون CARES.

وتسمح فيسبوك للمستخدمين من خلال Drives بالمشاركة في جهود جمع الطعام والملابس وغيرها من الضروريات للأشخاص المحتاجين.

ويمكن الوصول إليها عن طريق كتابة (مساعدة المجتمع) Community Help في شريط بحث فيسبوك للعثور على الاختصار الذي ينقلك إلى مركز مساعدة المجتمع، ومن ثم النقر فوق طلب المساعدة.

ويمكنك بعد ذلك ملء نموذج بمعلومات، مثل: نوع العناصر التي تريد جمعها وعددها، وعند نشر Drive، سيتمكن الآخرون من رؤية عدد العناصر المتبقية لتجميعها باستخدام أداة تعقب الأهداف.

وبمجرد تأسيس الحملة، فإن ميزة Drive تظهر في موجز الأخبار والمخطط الزمني كمنشور عادي، بالإضافة إلى ظهورها في مساعدة المجتمع.

وتشير فيسبوك إلى أنه تتم مراجعة جميع المنشورات في مركز مساعدة المجتمع، ومن ضمنها منشورات ميزة Drive، وذلك للتأكد من أنها لا تنتهك معايير مجتمع المنصة أو سياسات المنتج.

وتحظر هذه السياسات المحتوى الترويجي والمنشورات غير الأصلية والمشاركات من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من بين أشياء أخرى.

وتُعد ميزة Drive واحدة من عدة جهود حول المساعدة خلال العطلات التي أعلنت عنها المنصة، حيث من المفترض أن تحصل منصة إنستاجرام قريبًا على أدوات جديدة لجمع التبرعات.





