شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Poco M3

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث Poco M3 الذي يأتي ليصبح العضو الثالث في السلسلة الأرخص من هواتف الشركة الصينية.

ويمتاز الهاتف بتصميمه، خاصةً نتوء الكاميرات الخلفية المستطيل الشكل الذي يمتد على جانبي القسم العلوي من ظهر الهاتف، حيث توجد الكاميرات الخلفية الثلاث، بالإضافة إلى شعار السلسلة. ويأتي باقي ظهر الهاتف مع سطح مضاد لبصمات الأصابع، وثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأصفر.

ويمتاز هاتف شاومي الجديد ببطاريته التي تأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا، ويمكنها شحن الأجهزة الأخرى أيضًا. وبحسب الشركة، تكفي بطارية الهاتف للعمل لمدة 5 أيام من المستخدم المنخفض، و3 أيام من المستخدم المعتدل، ويوم ونصف من الاستخدام المكثف.

ويقدم Poco M3 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويحمي الشاشة طبقة من زجاج الحماية (جوريلا جلاس 3) Gorilla Glass 3. وتحتوي الشاشة قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

أما الكاميرا الخلفية لهاتف Poco M3 فهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.79. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي هاتف Poco M3 معالجًا ثماني النوى من نوع Snapdragon 662 من شركة كوالكوم، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ويأتي الهاتف مع مكبرات صوت إستريو، وحساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل، وتعتزم شاومي تحديث الهاتف إلى نظام أندرويد 11.

ويباع بيع هاتف Poco M3 اعتبارًا من يوم الجمعة السوداء في 27 نوفمبر الجاري، وذلك بسعر مُخفض قدره 129 دولارًا أمريكيًا لخيار 4/64 جيجابايت، وبسعر 149 دولارًا أمريكيًا لخيار 4/128 جيجابايت. وبعد انتهاء العرض، سيبدأ الخيار الأول بسعر 149 دولارًا أمريكيًا، أما الخيار الآخر فسيباع بسعر 169 دولارًا أمريكيًا.





