سامسونج تعلن رسميًا عن جالاكسي أي12 وجالاكسي أي02إس

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفيها الذكيين الجديدين (جالاكسي أي12) Galaxy A12، و(جالاكسي أي02إس) Galaxy A02s، ليكونا أول هاتفين من سلسلة (جالاكسي أي) لعام 2021.

ويأتي هاتف (جالاكسي أي12) ليكون خلفًا لهاتف (جالاكسي أي11) الذي أُطلق في شهر آذار/ مارس الماضي، وهو يأتي مع عدد من الترقيات على الكاميرات، والبطارية.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مقارنةً بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة لهاتف (جالاكسي أي11)، وتدعم كلتا البطاريتين تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

ويقدم (جالاكسي أي12) أربع كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الرابعة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز. ومع أن سامسونج لم تحدد نوع المعالج، يُتوقع أن يكون Helio P35.

ولم تحدد سامسونج أيضًا إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به هاتف (جالاكسي أي12) الذي يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت. كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويأتي الهاتف حساس للبصمة في زر جانبي، هو يتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر.

وتعتزم سامسونج طرح هاتف (جالاكسي أي12) اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2021، وذلك بسعر 179 يورو لخيار 64 جيجابايت، وبسعر 199 يورو لخيار 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف الآخر (جالاكسي أي02إس) خلفًا لهاتف (جالاكسي أي01) الذي أُطلق في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وهو يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، ويُعتقد أنه (سنابدراجون 450)، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويقدم (جالاكسي أي02إس) ثلاث كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل، ودقة الثانية 2 ميجابكسل، وكذلك الكاميرا الثالثة.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

وسيتوفر هاتف (جالاكسي أي02إس) اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير 2021 باللونين الأسود، والأبيض، وذلك بسعر يبدأ من 150 يورو.





