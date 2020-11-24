جوجل وديزني تجلبان تجربة Mandalorian AR

تعاونت شركتا جوجل وديزني لإحضار سلسلة Mandalorian من مسلسل Star Wars إلى الواقع المعزز.

وأعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق واقع معزز جديد لنظام أندرويد يسمى تجربة Mandalorian AR، الذي يعرض لحظات مميزة من الموسم الأول من السلسلة بالواقع المعزز.

ويستمر التطبيق لمدة عام تقريبًا في عرض محتوى الواقع المعزز الجديد حتى ينتهي في 31 أكتوبر 2021.

ويستفيد التطبيق من منصة مطوري جوجل لإنشاء تجارب الواقع المعزز المسماة ARCore، وذلك من أجل إنشاء مشاهد تتفاعل مع محيط المستخدم.

ويعني هذا التصميم الشامل أن المعجبين سيكونون قادرين على فتح تأثيرات إضافية بناءً على أفعالهم.

ويستفيد التطبيق أيضًا من واجهة برمجة تطبيقات ARCore Depth الجديدة من جوجل، التي تسمح للتطبيق بتمكين الإغلاق المحكم.

ويجعل هذا مشاهد الواقع المعزز تمتزج بشكل طبيعي مع البيئة التي تراها من خلال كاميرا الهاتف الذكي.

وبالنظر إلى أن التطبيق يمثل عرضًا لأحدث تقنيات الواقع المعزز من جوجل، فلن يعمل مع جميع أجهزة أندرويد.

وتقول جوجل: إن التطبيق يدعم أجهزة أندرويد المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس فقط، التي تشمل هواتفها الذكية Google Pixel وغيرها من هواتف أندرويد المحددة الداعمة لشبكات 5G.

وتشير الشركة إلى أنها قد تدعم الهواتف الأخرى في المستقبل.

وتتطلب التجربة جهازًا عاملًا بنظام أندرويد ومزودًا بتقنية الجيل الخامس، إلا أن جوجل تقول: إنه ليس عليك أن تكون متصلًا بشبكة جيل خامس لاستخدام التطبيق.

وبدلاً من ذلك، فإن المطلب يتعلق أكثر بالتقنيات التي تتضمنها هذه الأجهزة وليس الشبكة نفسها.

وتعاونت جوجل مع شركة Lucasfilm عدة مرات على مدار السنوات العديدة الماضية في حملات تسويقية ترويجية.

ولا تُعتبر هذه عادةً إعلانات، وذلك لأنها تمنح الشركتين الفرصة لعرض خدماتهما أو تقنياتهما.

وسمحت جوجل بإعطاء تطبيقاتها سمة جديدة على غرار Star Wars في عام 2015، مما أفاد خدماتها الخاصة، مثل: جيميل والخرائط ويوتيوب وكروم وغيرها.

كما قدمت عملاقة البحث تجارب واقع غامر وافتراضي تعرض محتوى Star Wars على مدار السنوات العديدة الماضية.





