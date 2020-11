تويتر تعرض تحذيرًا عند الإعجاب بتغريدة مصنفة

أعلنت منصة تويتر أنها تخطط لتوسيع وظيفة التحذير – التي أضافتها قبل انتخابات 2020 – عندما تحاول الإعجاب بتغريدة مصنفة.

وكانت المنصة قد بدأت قبل انتخابات 2020 بإظهار تحذير إذا حاولت إعادة تغريد تغريدة تم تصنيفها على أنها قد تتضمن معلومات مضللة.

ولا تزال شبكات التواصل الاجتماعي تحاول محاربة المعلومات الخطأ المنتشرة عبر منصاتها.

ويتم طرح الوظيفة على مستوى العالم هذا الأسبوع عبر نسخة الويب وتطبيق المنصة لنظام iOS، على أن تتوفر لتطبيقها لنظام أندرويد في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الشركة أن إضافة وظيفة التحذير قد قللت التغريدات المقتبسة ذات المعلومات المضللة بنسبة 29 في المئة.

ويبدو أن تويتر تأمل في أن يؤدي هذا التحذير الجديد المعروض قبل الإعجاب بالتغريدات المصنفة إلى تقليل عدد الإعجابات فيما يتعلق بالمحتوى المصنف.

ويشار إلى أن التحذيرات التي تسبق إعادة التغريد وإبداءات الإعجاب بشأن التغريدات المصنفة ليست هي القيود الوحيدة التي وضعها المنصة حديثًا لتقليل انتشار المعلومات المضللة.

وعندما يحاول المستخدمون في الوقت الحالي إعادة تغريد إحدى التغريدات المصنفة، فإن تويتر تفتح نافذة لكتابة تغريدة مقتبسة بدلاً من مشاركة تلك التغريدة على الفور مع المتابعين.

ومع ذلك، لا يتعين عليك كتابة أي شيء، ولا يزال بإمكانك نشر إعادة التغريد بشكل عادي عبر الضغط على زر إعادة التغريد في نافذة الكتابة.

وقالت المنصة سابقًا: إن التحذيرات قبل إعادة تغريد التغريدات المصنفة والتغييرات على كيفية إعادة التغريد ستظل سارية على الأقل حتى نهاية أسبوع الانتخابات في الولايات المتحدة.

وما زالت القيود سارية، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ يوم الانتخابات.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن يكون لهذه الخطوة التأثير نفسه تمامًا مثل منع إعادة تغريد المعلومات التي يُحتمل أن تكون خطأ، فليس من غير المألوف حصول مثل هذه التغريدات على آلاف الإعجابات.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020