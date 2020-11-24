5 تطبيقات تساعدك في المحافظة على النباتات المنزلية

أظهرت الكثير من الأبحاث والدراسات الطبية التي أجريت حول العلاقة بين النباتات المنزلية وصحة الإنسان أن للنباتات فوائد صحية متعددة سواء نفسيًا أو بدنيًا، خاصةً عند العناية بها بطريقة صحيحة، حيث إن الاهتمام بالنباتات المنزلية يساعد في تقليل الشعور بالوحدة والاكتئاب ويعزز الشعور بالإنجاز وتحقيق الهدف.

وفي هذه الفترة؛ بما أننا نقضي كل وقتنا في المنزل بسبب حائجة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة، لابد أن النباتات المنزلية ستساعدك في تحسين حالتك المزاجية وزيادة إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل، حيث وجدت دراسات متعددة أن النباتات في مكان العمل تزيد من الإنتاجية والإبداع.

ولكن إذا كنت مثلي تعاني من موت أي نباتات تشتريها أو تزرعها بعد فترة قصيرة ولا تعرف لذلك سبب محدد، فنقدم لك قائمة تطبيقات لن تساعدك في إنقاذ نباتاتك فقط، ولكنها ستعلمك أيضًا كيف تعتني بها جيدًا:

1- تطبيق PictureThis:

يتيح لك تطبيق (PictureThis) معرفة كل ما تريده عن أي نبات لديك من خلال التقاط صورة له، حيث يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر من 10000 نوع من النباتات بدقة 95%، وذلك أفضل من معظم الخبراء من البشر.

يتميز هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام حيث تقدم لك إرشادات بسيطة لمساعدتك في الحصول على أفضل صور للنبات، ويمكنك مشاركة الصور بسرعة وسهولة مع مجتمع متزايد من محبي النباتات والخبراء للحصول على نصائح حول ما تريد.

بالإضافة إلى تحديد نوع النباتات يتيح لك هذا التطبيق الحصول على صور ومعلومات مختلفة عن تاريخ النبات وخصائصه من وقت الإزهار إلى العمر الافتراضي، ويقدم لك نصائح حول العناية بالنباتات مثل: مواعيد الري المثالية، وكيفية مكافحة الآفات، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق NatureID:

يعتمد تطبيق (NatureID) على التقاط صور للنباتات للحصول على المعلومات التي تحتاجها على غرار تطبيق (PictureThis) السابق، ولكن أهم ما يميزه هو أنه دقيق جدًا، ولديه القدرة على تشخيص أي مشكلة تعاني منها مع النباتات المنزلية بسرعة.

يعتمد التطبيق في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتيح لك الحصول على تشخيص للمشكلة بالإضافة إلى توصيات للرعاية المناسبة لضمان التعافي السريع لنباتاتك.

كما يساعدك هذا التطبيق في تحديد سلالات الحيوانات الأليفة بسهولة ما عليك سوى التقاط صورة لحيوانك الأليف لتحديد سلالته، حيث تضم مكتبة التطبيق أكثر من 100 سلالة من القطط، وأكثر من 487 سلالة من الكلاب. وهناك قسم يقدم لك مقالات مسلية ومفيدة عن النباتات والحيوانات الأليفة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق iNaturalist:

تطبيق (iNaturalist) هو نتاج مبادرة مشتركة بين أكاديمية كاليفورنيا للعلوم والجمعية الجغرافية الوطنية (National Geographic Society)، وهو عبارة شبكة اجتماعية لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي لمساعدة الناس على الارتباط بالطبيعة، وذلك من خلال مساعدتهم في التعرف على النباتات والحيوانات والتحقق من المعلومات المتاحة بمساعدة مساهمين متخصصين.

يساعدك التطبيق أيضًا في التعرف على النباتات والحيوانات عن طريق التقاط صور لها، وسيقدم لك التطبيق أفضل 10 أنواع متشابهة بصريًا للحصول على مزيد من المعلومات، ويمكنك عرض هذه الاقتراحات حتى قبل إنشاء حساب.

يتيح لك هذا التطبيق التواصل مع مجتمع يضم الكثير من العلماء الذين يمكنهم مساعدتك في معرفة المزيد عن الطبيعة، كما أنه خلال مشاركة ملاحظاتك حول النباتات والحشرات والحيوانات تساعد في إنشاء قاعدة بيانات تُستخدم في تعزيز الفهم العلمي للطبيعة وحمايتها بشكل أفضل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Plant Life Balance:

يتيح لك هذا التطبيق تزيين منزلك أو أي مساحة تريدها بالنباتات بشكل أفضل، حيث يمكنك التقاط صورة لأي مساحة داخلية أو خارجية ومعرفة النباتات التي ستساعد في تحسين جودة الهواء والرفاهية، ويعتمد هذا التقييم على أبحاث علماء في جامعة (RMIT) الأسترالية.

يضم التطبيق العديد من أنماط النباتات المخصصة والمصممة علميًا لتحسين صحتك وحالتك المزاجية، ومنح منزلك مظهرًا حيويًا جديدًا رائعًا في الوقت نفسه، حيث يضم أكثر من 100 نبات من جميع الأحجام والأصناف يمكنك تجربتها في مساحتك، ويحتوي أيضًا على دليل شامل حول كيفية العناية بالنباتات بشكل صحيح.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق GrowIt:

يتيح لك هذا التطبيق التواصل مع مجتمع (GrowIt) للحصول على إجابات عن أسئلتك حول أهم النباتات وكيفية الزراعة الصحيحة، وكذلك مشاركة صور النباتات الخاصة بك للمساعدة في معرفة ما تحتاج إليه.

يساعدك هذا التطبيق في الحصول على معلومات قيمة حول الزراعة من أشخاص ذوي خبرة، كما يتيح لك من خلال علامة تبويب المعلومات التعرف على نباتات جديدة وكيفية زراعتها وعدد مرات الري، ومتى ستزهر.

وإذا كنت مبتدئًا في مجال البستنة فيمكنك من خلال التطبيق تعلم كيفية تحضير التربة بشكل صحيح لأي شيء تزرعه، وما يجب عليك أن تقوم به بناءً على موقعك الجغرافي.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.





