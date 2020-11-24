إيلون ماسك يصبح الشخص الثاني الأغنى عالميًا

تخطى (إيلون ماسك) Elon Musk المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت (بيل جيتس) Bill Gates ليصبح الشخص الثاني الأغنى عالميًا، وذلك وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات Bloomberg Billionaires.

وتبلغ ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية الآن نحو 128 مليار دولار، بعد أن زادت بمقدار 100 مليار دولار هذا العام.

وهناك فجوة كبيرة بين (إيلون ماسك) وصاحب المركز الأول الذي يحتفظ به حاليًا الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، (جيف بيزوس) Jeff Bezos، الذي تبلغ ثروته نحو 182 مليار دولار.

واحتل (إيلون ماسك) في شهر يناير المرتبة 35 في القائمة، وذلك وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات Bloomberg Billionaires.

وكان صعود ماسك السريع إلى القائمة مدفوعًا بشكل أساسي بسعر سهم شركة تيسلا، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية حاليًا نحو 500 مليار دولار، وذلك بعد أن بدأت العام بأقل من 100 مليار دولار.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن شركة تيسلا تتمتع بالقيمة السوقية الأعلى بالنسبة لأي شركة تصنيع سيارات في العالم، وذلك بالرغم من أنها تنتج أعدادًا قليلة بالمقارنة مع شركات صناعة السيارات الشهيرة.

وتتوقع الشركة أن تنتج 500 ألف سيارة هذا العام، مقارنة بنحو 10 ملايين لشركة مثل تويوتا، ويأتي نحو ثلاثة أرباع ثروة ماسك من أسهم تيسلا.

كما شهد مشروع ماسك الرئيسي الآخر، (سبيس إكس) SpaceX، نجاحًا، حيث نقلت الشركة في الأسبوع الماضي أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبتها الفضائية Crew Dragon.

واحتل (بيل جيتس) المركز الأول في مؤشر المليارديرات لسنوات حتى تجاوزه (جيف بيزوس) في عام 2017.

وتشير وكالة بلومبرغ إلى أنه من المحتمل أن يكون لدى جيتس ثروة صافية أعلى في الوقت الحالي إذا لم يقدم الكثير من المال للأعمال الخيرية، حيث تجاوزت هباته أكثر من 27 مليار دولار منذ عام 2006.

وكان لدى جيتس وماسك بعض الخلافات البارزة هذا العام، إذ قال ماسك عن جيتس في شهر سبتمبر: ليس لديه أدنى فكرة عن جدوى الشاحنات الكهربائية، وذلك بعد أن قال جيتس: إن الشاحنات نصف الكهربائية لن تكون عملية على الأرجح.

وقال جيتس في وقت سابق من هذا العام: إن ماسك يجب أن يتجنب إجراء تنبؤات كبيرة حول المجالات التي ليس على دراية بها، وذلك بعد أن قلل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا من خطر انتشار جائحة كورونا.

وتفوق ماسك على الرئيس التنفيذي لفيسبوك (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg الأسبوع الماضي عندما أصبح الشخص الثالث الأغنى عالميًا وفقًا لمؤشر المليارديرات.

وتراجع زوكربيرج منذ ذلك الحين إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي بعد أن تجاوزه رجل الأعمال الفرنسي (برنارد أرنو) Bernard Arnault.





