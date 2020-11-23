Zepp Z .. ساعة ذكية متميزة تدعم أليكسا

كشفت العلامة التجارية الصينية Zepp عن ساعتها الذكية الجديدة Zepp Z، بحيث تتميز هذه الساعة بهيكل من سبائك التيتانيوم الأحادية الجسم بقياس 46.3 ملم، وتأتي مع طلاء بتقنية النانو NTC لمقاومة الخدش.

وكانت شركة Huami الصينية المصنعة للأجهزة القابلة للارتداء قد أطلقت علامتها التجارية للأجهزة القابلة للارتداء المسماة Zepp في شهر سبتمبر، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الساعات الذكية المتميزة.

وظهرت العلامة التجارية Zepp لأول مرة مع ساعتين ذكيتين من الفئة المتوسطة – Zepp E Square و Zepp E Circle.

وقدمت سلسلة Zepp E – بسعر 249 دولار – تصميمًا متميزًا أكثر من نظيراتها في Amazfit، إلى جانب مجموعة ميزات تتبع اللياقة البدنية نفسها.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة Zepp Z بشاشة دائرية الشكل من نوع AMOLED بقياس 1.39 إنشًا وبدقة 454×454 بكسل ووظيفة التشغيل دائمًا.

وتغطي الشاشة 100 في المئة من التدرج اللوني NTSC وتوفر أقصى سطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع الواحد.

ويحاط وجه الساعة الدائري بزرين وتاج كلاسيكي ضمن الحافة اليمنى، الذي يتميز بردود الفعل اللمسية، مما يتيح لك التحكم في جميع ميزاتها.

وزودت الشركة ساعة Zepp Z بمجموعة واسعة من المستشعرات التي تتيح جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية.

ويشمل ذلك مستشعر BioTracker 2 PPG، ومستشعر مغناطيسية الأرض، ومستشعر تحديد الاتجاه، ومستشعر ضغط الهواء، والمزيد.

وتشتمل ميزات تتبع اللياقة البدنية على مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتبع مستوى الأكسجين في الدم SpO2، وتتبع النوم، ومراقبة مستوى الإجهاد، و 12 وضعًا رياضيًا.

وتتميز الساعة الذكية أيضًا بنظام التقييم الصحي PAI لمساعدة المستخدمين على فهم بيانات تتبع اللياقة البدنية الخاصة بهم بسهولة.

وتم تجهيز الساعة الذكية بنظام GPS و GLONASS لتحديد المواقع، وهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM.

كما أنها مزودة ببطارية بسعة 340 ميلي أمبير تسمح للساعة بالعمل لمدة 15 يومًا عبر شحنة واحدة، ومن المفترض أن تكون الساعة مزودة بوضع توفير الطاقة، بينما تستغرق عملية شحنها بالكامل 2.5 ساعة.

وبشكل مشابه إلى حد كبير لساعة Amazfit GTS 2 و Amazfit GTR 2، فإن Zepp Z تأتي مع تكامل أليكسا من شركة أمازون، كما تأتي مع أكثر من 50 وجه رقمي للساعة.

ويبلغ سعر Zepp Z نحو 349 دولار أمريكي، وهي معروضة للبيع عبر موقع الشركة الإلكتروني، وتتوفر بلون واحد مع حزام جلدي باللون البني.





