Steam‏ تدعم ذراع التحكم لمنصة ‏بلاي ستيشن 5‏

أعلنت شركة (فالف) Valve اليوم الاثنين أن منصة الألعاب (ستيم) Steam التابعة لها أصبحت تدعم رسميًا ذراع التحكم (دول سنس) DualSense الخاصة بمنصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

ويمكن الآن للألعاب التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة والمسماة Steam Input API؛ التعرف على ذراع التحكم، والوصول إلى بعض من ميزاتها.

ويتوفر الدعم حاليًا في الإصدار التجريبي العام من خدمة (ستيم)، وتخطط الشركة لإطلاق الدعم الكامل “بعد إجراء مزيد من الاختبارات”.

وفي وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بدأت خدمة (ستيم) تدريجيًا بدعم ذراع التحكم الخاصة بمنصة (بلاي ستيشن 5). فبدأت بدعم الذراع نفسها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثم أضافت التوافقية لبعض من الميزات المتقدمة التي توفرها الذراع، ثم عملت على تحسين التوافقية.

يُشار إلى أن ذراع التحكم الخاصة بمنصة الألعاب الأحدث من شركة سوني تُعد من بين أكثر من 200 ذراع للتحكم تدعمها واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمنصة (ستيم) المتخصصة في التوزيع الرقمي للألعاب، وإدارة الحقوق الرقمية، بالإضافة إلى توفير إمكانية اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

ووفقًا لشركة (فالف)، تضاعف عدد اللاعبين الذين يستخدمون أذرع التحكم لتشغيل ألعاب الحاسوب بدلًا من الفأرة ولوحة المفاتيح في العامين الماضيين، وذلك مع زيادات أكبر تأتي من أولئك الذين يستخدمون منصات (بلاي ستيشن).

ويمكن لمستخدمي منصة (ستيم) الراغبين بتجربة ذراع التحكم DualSense الاشتراك في البرنامج التجريبي Steam client beta. هذا؛ ويمكن ربط ذراع التحكم عن طريق تقنية البلوتوث، أو كابل (يو إس بي-سي) USB-C.

وفي خبر سابق يتعلق بمنصة (بلاي ستيشن 5)، اشتكى عدد من المستهلكين في المملكة المتحدة من أنهم تفاجؤوا بوجود منتجات أخرى في الصندوق الذي يفترض به أن يحتوي منصة الألعاب التي اشتروها من موقع أمازون.

أما عن السبب وراء ما حدث مع أولئك الأشخاص، فقد قال متحدث باسم أمازون لموقع (يورو جيمر) Eurogamer: إنه يحقق في الشكاوى. وأضاف: “نحن نهدف إلى جعل عملائنا سعداء، وهذا لم يحدث لنسبة صغيرة من هذه الطلبات. نحن آسفون حقًا لذلك ونحقق في ما حدث بالضبط”.





