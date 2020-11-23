iOS 15 لن يدعم iPhone 6s و iPhone SE الأصلي

يشير تقرير جديد إلى أن شركة آبل تخطط لإسقاط دعمها لهواتف iPhone SE و iPhone 6s و iPhone 6s Plus مع إصدار العام المقبل من iOS 15.

ويأتي ذلك بعد أن حافظت آبل على التوافق مع جميع هذه الأجهزة هذا العام مع iOS 14.

ويأتي التقرير من موقع Verifier، الذي يتمتع بسجل حافل مختلط عندما يتعلق الأمر بشائعات آبل، حيث أبلغ الموقع سابقًا أن iPhone 5s و iPhone 6 لن يحصلوا على تحديثات بعد iOS 12.

كما أفاد أن iOS 14 يدعم جميع أجهزة آيفون نفسها مثل iOS 13.

ويعني هذا أن iOS 15 يعمل على أجهزة آيفون التالية:

iPhone 2021

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPod touch (الجيل السابع)

وطرحت آبل iPhone 6s و iPhone 6s Plus في شهر سبتمبر 2015، بينما طرحت iPhone SE في شهر مارس 2016، وكانت الأجهزة شائعة بشكل كبير وتلقت أكثر من أربع سنوات من تحديثات البرامج من آبل.

ومع iPhone 12 mini والجيل الثاني من iPhone SE، تبيع آبل الآن جهازين حديثين يتطابقان مع تصميم iPhone 6s، إذ إن الجيل الثاني من iPhone SE مطابق تقريبًا لجهاز iPhone 6s من حيث التصميم، لكن مع معالج A13 الحديث بالداخل.

ويعتبر جهاز iPhone 12 mini أصغر حجمًا من الناحية الفعلية، لكنه يوفر شاشة أكبر، وذلك بالنظر إلى تصميمه الذي يمتد من الحافة إلى الحافة، إلى جانب معالج A14 ونظام الكاميرا المحسن.

وغالبًا ما يتم الإشادة بآبل فيما يتعلق بتحديث البرامج الخاصة بها، خاصةً لنظامي iOS و iPadOS.

وبالمقارنة مع نظام أندرويد، حتى مع الالتزامات الجديدة لمدة ثلاث سنوات من بعض الشركات المصنعة، فإن آبل غالبًا ما تطرح إصدارات iOS جديدة حتى للنماذج التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.

وعادةً ما يكون قرار آبل بشأن دعم الأجهزة عائدًا إلى المعالج، حيث يستخدم كل من iPhone 6S و iPhone 6S Plus والجيل الأول من iPhone SE معالج A9.

ويبدو أن نظام التشغيل iOS 15 قد يسدل الستار أخيرًا عن أجهزة آيفون البالغ عمرها خمس سنوات.





