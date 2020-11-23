هل يستحق شاحن MagSafe Duo الجديد من آبل الشراء؟

أطلقت شركة آبل خلال هذا الشهر هاتفي iPhone 12 mini، و iPhone 12 Pro Max لتصبح بذلك جميع هواتف سلسلة آيفون 12 متاحة الآن للبيع، وتدعم جميع الطرز ميزة (MagSafe) للشحن اللاسلكي، ولصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيًا على خلفية الهاتف، مثل حافظة البطاقات، وغيرها.

لذلك روجت آبل منذ إعلانها عن هواتف سلسلة آيفون 12 عن شواحن (MagSafe) اللاسلكية الجديدة بمجرد أن أطلقت أول هاتفين من السلسلة خلال شهر أكتوبر الماضي طرحت شاحن (MagSafe) الذي يتيح لك شحن هاتف آيفون 12 فقط.

ثم قدمت آبل خلال هذا الشهر أيضًا شاحن (MagSafe Duo) المزدوج القابل للطي، الذي يتيح لك شحن ساعة آبل وهاتف آيفون في الوقت نفسه.

يتوفر شاحن (MagSafe) بسعر 39 دولارًا، ويتيح لك شحن هاتف آيفون فقط لاسلكيًا بقدرة 15 واطًا، بينما تقدم آبل شاحن (MagSafe Duo) بسعر 129 دولارًا، ولا يشتمل هذا السعر على محول الطاقة، كما يقدم قدرات شحن أقل.

في البداية أوصت شركة آبل بشراء بمحول طاقة بقدرة 20 واطًا مقابل 19 دولارًا إضافيًا ليصبح بذلك السعر الإجمالي للشاحن 148 دولارًا، ولكن قامت آبل خلال الأسبوع الماضي بتحديث صفحة المنتج عبر موقعها الإلكتروني، مما كشف عن الحصول على أقصى سرعة شحن سيكلفك أكثر، حيث أوصت آبل بما يلي:

استخدام محول طاقة USB-C بقدرة 20 واطًا – يُباع بشكل منفصل – لشحن لاسلكي أسرع بقدرة 11 واطًا.

استخدام محول طاقة USB-C بقدرة 27 واطًا أو أعلى – يُباع بشكل منفصل – لشحن لاسلكي أسرع بقدرة 14 واطًا.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام أن آبل لا تبيع محول طاقة بقدرة 27 واطًا، بل لديها محول طاقة بقدرة 30 واطًا ويتوفر بسعر 50 دولارًا، مما يعني أن السعر الإجمالي للشاحن سيكون 180 دولارًا، ليصبح بذلك شاحن (MagSafe Duo) أغلى شاحن لجهازين في السوق، ولا يمكنك حتى الحصول على شحن سريع بقدرة 15 واطًا كاملة بل يقدم لك 14 واطًا فقط.

لذلك إذا كنت تنوي شراء شاحن (MagSafe Duo) فيجب أن تضع في اعتبارك أنك لن تحصل على سرعات شحن مناسبة، بالإضافة إلى أن عدم تضمين محول طاقة في علبة الشاحن سيكلفك أكثر، في حين توجد بدائل أفضل بأسعار مناسبة.

حيث تقدم شركة (Belkin) شاحنًا جديدًا يحمل اسم (MagSafe 3-in-1 Wireless Charger) يتيح شحن 3 أجهزة في الوقت نفسه، وهي: ساعة آبل، وسماعات Airpods، وهاتف iPhone 12، ويتوفر بسعر 149.99 دولارًا، ويشتمل هذا السعر على محول طاقة بقدرة 40 واطًا.

يوفر حامل الشحن اللاسلكي المريح للغاية أسرع شحن ممكن لهاتف آيفون 12 بقدرة 15 واطًا، كما يأتي بتصميم أنيق يتيح لك الاستفادة من الاتصال المغناطيسي القوي الذي تقدمه ميزة (MagSafe) عن طريق شحن هاتف آيفون 12 بزاوية 45 درجة، مما يتيح لك استخدامه أثناء الشحن، كما هو واضح في الصورة التالية:

وبناءً عليه يصبح شاحن (Belkin) خيارًا مناسبًا، وأكثر أناقة، حيث يقدم لك تصميم أنيق مميز، ويتيح لك شحن 3 أجهزة في الوقت نفسه بدلًا من جهازين فقط بسرعات شحن عالية، كما يتوفر بسعر أقل.

أشارت التقييمات الأولية لشاحن (MagSafe Duo) إلى أنه يوفر طريقة مريحة للشحن اللاسلكي، ولكنه باهظ الثمن، ولكن أثبت تحديث آبل الأخير لمعلومات الشاحن أنه سيكلفك أكثر مما أعلنت عنه إذا كنت تريد الحصول على الشحن اللاسلكي السريع.







