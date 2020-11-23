في بعض الأحيان؛ قد يواجه حاسوب (كروم بوك) Chromebook الخاص بك مشاكل في الأداء يمكنك إصلاحها بسهولة، ولكن إذا حدث خلل في أداء الحاسوب ولم تتمكن من التغلب عليه بأي طريقة، هنا يمكنك استخدام أداة (Chromebook Recovery Utility) التي تساعدك على استرداد نظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS.



إليك كيفية استخدام أداة Recovery Utility لإصلاح حاسوب كروم بوك:

ملاحظة: يمكن أن يكون استخدام (Recovery Utility) عملية طويلة وغير مريحة، ومن ثم إذا كان لا يزال بإمكانك استخدام الحاسوب فيوصي بإعادة تعيينه إلى (إعدادات المصنع) Factory Reset لإصلاح المشكلات البسيطة، ولكن إذا ظهرت لك رسالة خطأ: (نظام التشغيل كروم أوإس مفقود أو تالف) Chrome OS is missing or damaged، فحينها يجب عليك استخدام الأداة عبر الخطوات التي سنذكرها لك في هذا المقال.

ما هي متطلبات استخدام أداةChromebook Recovery Utility :

هناك بعض الأشياء التي سوف تحتاجها لإصلاح حاسوب كروم بوك التالف، وهي:

حاسوب كروم بوك آخر غير الذي تريد إصلاحه، أو بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أوإس مثبت عليه متصفح جوجل كروم

محرك أقراص USB محمول بسعة 8 جيجابايت على الأقل، كما يمكنك أيضًا استخدام بطاقة تخزين خارجي من نوع SD إذا كان الحاسوب يحتوي على منفذ بطاقة SD .

ملاحظة: سيتم حذف جميع بيانات محرك الأقراص الثابتة في جهاز كروم نهائيًا، ومنها ملفاتك التي تم تنزيلها. لذلك يجب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك قبل استرداد نظام التشغيل باستخدام هذه الأداة.



كيفية تنزيل أداة Chrome OS Recovery Utility:

شغّل حاسوب كروم بوك الذي يعمل أو حاسوب ويندوز أو ماك أوإس، ثم اتبع الخطوات التالية:

في الحاسوب افتح متصفح جوجل كروم.

في سوق كروم الإلكتروني ابحث عن أداة Chromebook Recovery Utility ، ثم تثبيتها في الحاسوب.

افتح الأداة في الحاسوب، ثم اضغط على خيار (البدء) Get Started.

حدد نموذج الحاسوب من خلال القائمة المنسدلة، أو كتابة رقم طراز حاسوب كروم بوك الذي تريد إصلاحه، ثم اضغط على خيار (متابعة) Continue.

أدخل محرك أقراص USB المحمول أو بطاقة SD في المنافذ المخصصة لذلك.

اضغط على القائمة المنسدلة، ثم حدد محرك أقراص USB المحمول أو بطاقة SD الذي أوصلته توًا.

اضغط على خيار (متابعة) Continue، ثم اختر (إنشاء الآن) Create now.

بمجرد رؤية رسالة تفيد بأن الأداة جاهزة، اضغط على خيار (تم) Done ثم قم بإزالة محرك أقراص USB المحمول أو بطاقة SD.

كيفية استخدام الأداة لإصلاح حاسوب كروم بوك التالف:

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بإزالة جميع الملحقات المتصلة بحاسوب كروم بوك التالف، مثل: مكبرات الصوت أو الطابعة.

قم بإيقاف تشغيل الحاسوب وإعادة تشغيله مرة أخرى.

أثناء التمهيد، قم بالدخول إلى وضع الاسترداد من خلال الضغط على أزرار Esc+Refresh+Power في لوحة المفاتيح، وإذا كنت تستخدم حاسوبًا لوحيًا فاضغط على أزرار (رفع وخفض مستوى الصوت، وزر التشغيل) لمدة 10 ثواني.



ستظهر لك رسالة تخبرك بأن نظام التشغيل مفقود وأنه يجب عليك إدخال محرك أقراص USB أو بطاقة SD الذي يحتوى على برنامج الاسترداد.

أدخل محرك أقراص USB أو بطاقة SD في المنفذ المخصص لذلك في الحاسوب، ثم اتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة.

بمجرد الانتهاء، سيقوم الحاسوب بإجراء عملية إعادة تشغيل، وهذا يعني أن عملية الاسترداد قد نجحت ويمكنك استخدام الحاسوب بمجرد فتحه، كما يمكنك إعادة تهيئة محرك أقراص USB أو بطاقة SD واستخدامه لتخزين الملفات أو نقلها.







