أول نظرة على هاتف ون بلس 9 برو القادم

نشر موقع voice.com بالتعاون مع حساب التسريبات الشهير على موقع تويتر @OnLeaks صورًا حاسوبية لهاتف (ون بلس 9 برو) OnePlus 9 Pro المرتقب من شركة (ون بلس) OnePlus.

وأظهرت الصور من حساب @OnLeaks – المعروف بتسريباته الدقيقة – تصميمًا مُحسنًّا لهاتف (ون بلس 9 برو)، إذ يبدو أن الشركة الصينية اختارت الدمج بين تصاميم هاتفي (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro، و(ون بلس 8تي) OnePlus 8T اللذين أُطلقا في وقت سابق من العام الحالي.

ويحافظ هاتف (ون بلس 9 برو) الموجود في الصور على تصميم الواجهة للهواتف السابقة، وهناك ثقب للكاميرا الأمامية في الزاوية اليسرى العليا، كما أنه يأتي مع شاشة منحنية من الجانبين.

وبخلاف هاتف (ون بلس 8 برو)، فإن الكاميرات الخلفية للهاتف المرتقب ستأتي في نظام مستطيل الشكل في الزاوية اليسرى العليا، وذلك على غرار هاتف (ون بلس 8تي)، وهواتف (ون بلس نورد) OnePlus Nord الجديدة.

ووفقًا لحساب @OnLeaks، ستأتي شاشة الهاتف بقياس 6.7 بوصات، وسيأتي الهاتف مع ظهر مصنوع من الزجاج، ويُرجح أن يكون إطار الهاتف مصنوعًا من المعدن.

يُشار إلى تصميم (ون بلس 9 برو) يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف (ون بلس 9) الذي نُشرت في وقت سابق من الشهر الحالي صور حاسوبية له.

ونشر موقع 91Mobiles الصور الحاسوبية للهاتف المرتقب الذي سيكون الهاتف الرائد الأول للشركة العام المقبل.

ووفقًا للموقع، فإن الهاتف المرتقب سيكون شبيهًا بهاتف (ون بلس 8تي) الحالي، مع كاميرا أمامية ضمن ثقب في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة، وشاشة مسطحة، ونظام مستطيل الشكل للكاميرات الخلفية.

ومع ذلك، سيقدم الهاتف شاشة أكبر قليلًا بواقع 6.55 بوصات. وبخلاف التقارير السابقة التي ذكرت أن الهاتف سيقدم شاشة ذات معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتزًا، ذكر موقع 91Mobiles أن معدل التحديث سيكون 120 هرتزًا.

ويحتوي نظام الكاميرات الخلفية ثلاثة مستشعرات مع فلاش LED، ويبدو اثنان من المستشعرات أكبر من الثالث. كما ذكر موقع 91Mobiles أن الهاتف سيأتي في طرازين، الأول هو: (ون بلس 9)، والآخر (ون بلس 9 برو).





