أول جيلبريك لجهاز هوم بود يتيح ميزات غير رسمية

يُعدُّ كسر الحماية (جيلبريك) لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية أمرًا شائعًا بالنسبة لبعض المستخدمين، ولكن كسر الحماية لمكبر الصوت الذكي (هوم بود) HomePod الذي يعمل بنظام (تي في أوإس) tvOS هو شيء لم يُشهد حتى اليوم.

ولكن التحديث الأخير لأداة كسر الحماية Checkra1n يسمح للمستخدمين لأول مرة بكسر حماية الجيل الأول من مكبر الصوت (هوم بود).

يُذكر أن ما يُسمى (كسر الحماية) أو (جيلبريك) jailbreak يشير إلى إزالة القيود البرمجية التي تفرضها شركة آبل ضمن نظام (آي أوإس) iOS المُشغِّل لأجهزتها المحمولة، وذلك بهدف تثبيت تطبيقات من خارج متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، أو حتى تعديل النظام بأكمله.

وحصلت أداة Checkra1n – التي تعد واحدة من أكثر أدوات كسر الحماية شيوعًا لأجهزة (آي أوإس) – على تحديث مع دعم جزئي لمكبر الصوت (هوم بود).

ومع أن كسر حماية أجهزة (آي أوإس) يعني أنه يمكن للمستخدم تعديل العديد من جوانب نظام التشغيل، ويشمل ذلك: الواجهة بالكامل، وميزاتها أيضًا، إلا أنه من غير الواضح تمامًا ما يمكن للمستخدمين فعله باستخدام كسر الحماية على (هوم بود).

يُشار إلى أن كسر حماية للجيل الأول من جهاز (هوم بود) تم بواسطة مستخدم يُعرِّف نفسه في موقع تويتر باسم L1ngL1ng، وقد نشر لقطة شاشة تُظهر كيف تمكن من الوصول إلى جذر نظام التشغيل الخاص بمكبر الصوت الذكي من خلال اتصال SSH. والآن أصبحت الثغرة التي سمحت بتجاوز حماية مكبر الصوت متاحةً في الأداة Checkra1n 0.12.1 beta، التي أصبحت الآن متاحة للمستخدمين.

وفي حين يُنتظر أن يتمكن المطورون من اكتشاف كيفية الاستفادة من كسر حماية (هوم بود)، ذُكر أنها تسمح للمستخدمين بإضافة الموسيقى، وخدمات المنزل الذكي، والخدمات الصوتية التي لا تدعمها آبل رسميًا. ويمكنهم أيضًا توسيع وظيفة البلوتوث للسماح باستخدام الجهاز كمكبر صوت لاسلكي بسيط لنظام أندرويد، والمنصات الأخرى المحظورة في الوقت الحالي.

يُذكر أن الفريق المطور لأداة Checkra1n نشر جميع التفاصيل المتعلقة بكسر حماية (هوم بود) في موقعه الإلكتروني.





