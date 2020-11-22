NUC M15 من إنتل يهدف إلى منافسة أجهزة HP و DELL

أطلقت شركة إنتل حاسبها المحمول الجديد NUC M15 المصمم داخليًا، على أن يتم بيعه من خلال شركاء مختلفين في أوائل عام 2021.

ويمثل هذا الحاسب أحدث جهاز في خط الشركة NUC (الوحدة التالية للحوسبة)، الذي يشتهر بصناعة أجهزة الحواسيب المكتبية المصغرة.

ولن ترى اسم إنتل مطبوعًا على الحاسب، ويرجع ذلك إلى أن الشركة توفر هذا الجهاز المحمول للشركاء، الذين يمكنهم بيع NUC M15 بعلاماتهم التجارية وتكويناتهم.

ويمكن أن يوفر الحاسب المحمول للعلامات التجارية الأصغر طريقة أخرى لمواجهة اللاعبين الكبار، مثل: (دل) Dell و (إتش بي) HP.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إنتل بذلك، حيث أنتجت منذ أكثر من عام بقليل MAG-15، وهو حاسب محمول للألعاب تم بيعه عبر عدد من العلامات التجارية الأصغر في جميع أنحاء العالم.

ومن المرجح أن يباع الحاسب بسعر بين 1000 دولار و 1500 دولار، وذلك اعتمادًا على المواصفات، بحيث ستكون الأسعار متروكة لشركاء إنتل، ويجب أن يكون الجهاز متاحًا للشراء في أوائل العام المقبل.

ويشتمل الحاسب على معالج Core i5-1135G7 أو Core i7-1165G7 من الجيل الحادي عشر مع بطاقة رسومات Iris Xe المدمجة بدلاً من بطاقة الرسومات المنفصلة من إنفيديا.

وهناك شاشة – متوفرة باللمس أو بدونه – من نوع IPS بقياس 15.6 إنشًا وبدقة 1080 بكسل ويمكنك اختيار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وذلك بالرغم من أنك لن تتمكن من ترقية الذاكرة لاحقًا.

وتتوفر مجموعة متنوعة من مساحات التخزين، وذلك اعتمادًا على العلامة التجارية التي تبيع الحاسب، وتقول إنتل: إن البطارية البالغة قدرتها 73 واط في الساعة يجب أن توفر ما يصل إلى 16 ساعة من الاستخدام عبر شحنة واحدة.

ويتميز الحاسب بمنفذين USB 4 Type-C أو Thunderbolt 4 للشحن ونقل البيانات، ومنفذين USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذ HDMI بالحجم الكامل، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم.

ويشتمل الحاسب أيضًا على شريط إضاءة LED يتوهج باللون الأزرق عند استخدام تطبيق أليكسا لنظام ويندوز، ويحتوي NUC M15 على أربع ميكروفونات مدمجة يمكنها اكتشاف صوتك من جميع أنحاء الغرفة.

وتتوافق كاميرا الويب الخاصة بالحاسب المحمول مع ميزة Windows Hello، لذا يمكنها استخدام تقنية التعرف على الوجه لعمليات تسجيل الدخول.





