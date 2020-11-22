iPhone 11 Pro أم iPhone Xs؟ أي منهما يستحق الشراء في يوم الجمعة السوداء؟

تم تقديم هاتف iPhone Xs وهاتف iPhone Xs Max لأول مرة في سبتمبر 2018، وتم استبدالهما بهاتف iPhone 11 Pro وهاتف 11 Pro Max بعد عام على التوالي.

يعد العثور على هاتف iPhone Xs أو هاتف iPhone Xs Max جديد في السوق في أواخر عام 2020 أقرب إلى المستحيل. لهذا السبب، نوصي بالحصول على 11 Pro أو 11 Pro Max بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، يجب عليك فقط شراء 11 Pro / Pro Max إذا كان بإمكانك العثور على واحد بخصم لا يصدق. والسبب في ذلك أنه يوجد الآن سبعة أجهزة آيفون نشطة في السوق تتراوح أسعارها من 399 دولارًا إلى 1099 دولارًا، وبسبب هذا النطاق السعري الواسع، من المحتمل أن تجد واحدًا يناسب ميزانيتك.

لماذا iPhone 11 Pro؟

لم يمض وقت طويل عندما كان هاتف 11 Pro وهاتف 11 Pro Max أفضل أجهزة آيفون يمكنك شراؤها. وغيرت مقدمة سلسلة iPhone 12 هذا بالطبع. ومع ذلك، إذا كنت على استعداد للتخلي عن العدد الصغير من الأجراس والصفارات الحصرية لتلك السلسلة من أجل توفير بعض النقود، فانتقل إلى سلسلة iPhone 11 Pro.

من بين المزايا الشائعة للغاية الموجودة في iPhone 11 Pro هي ميزة Face ID، وشاشة Super Retina XDR، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وثلاث كاميرات خلفية بما في ذلك واحدة واسعة للغاية.

لذلك، إذا كنت تبحث عن صفقات لشراء هاتف آيفون في يوم الجمعة السوداء فقد يكون iPhone 11 Pro مرشحًا ممتازًا.

هل يجب على أي شخص شراء هاتف iPhone Xs؟

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، العثور على وحدات iPhone Xs الجديدة في المواقع العادية، مثل Amazon أو Best Buy أو Walmart. ولكن إذا كنت لا تمانع في امتلاك جهاز آيفون تم تجديده ولا تهتم بالحصول على أحدث هاتف أيضًا، فقم بالتأكيد بزيارة موقع أمازون.

الجدير بالذكر أنه يمكنك الاطلاع على ما هو أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في عام 2020 من خلال زيارة الموضوع المخصص لذلك من هنا.





