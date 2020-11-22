ويسترن يونيون تشتري 15٪ من Stc Pay

استحوذت (ويسترن يونيون) Western Union، شركة تحويل الأموال الكبرى في العالم، على حصة 15 في المئة في وحدة الدفع الرقمية Stc Pay لمجموعة STC السعودية مقابل 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي).

وقالت شركة الاتصالات السعودية الكبرى في بيان: إن الاستحواذ على وحدة الدفع الرقمية Stc Pay، التي تُقدر قيمتها بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، سيمول رأسمالها ويدعم خطط التوسع الطويلة الأجل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية، محمد بن خالد عبد الله الفيصل: إن الاستثمار يعكس مكانة الشركة كعامل تمكين رقمي.

وأضاف أن الصفقة أسست أول شركة (يونيكورن) Unicorn سعودية وأول شركة (يونيكورن) Unicorn للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

وتُعرف شركة (اليونيكورن) Unicorn عمومًا بأنها شركات خاصة تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.

وقالت مصادر لوكالة رويترز الشهر الماضي: إن شركة الاتصالات السعودية كلفت بنوكًا لترتيب بيع مبدئي محتمل لأسهم في ذراعها لتطوير المنتجات والخدمات، حلول من شركة الاتصالات السعودية.

ويُعد تقليل الاعتماد على النقد جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتحديث اقتصاد مصدر النفط الأكبر في العالم.

وقالت شركة الاتصالات السعودية: إن وحدة Stc Pay هي أول شركة تكنولوجيا مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي السعودي، ولديها أكثر من 4.5 ملايين مستخدم.

ويعتبر إتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة، وعند إتمام الصفقة تدفع شركة ويسترن يونيون مبلغ 133.3 مليون دولار امريكي (500 مليون ريال سعودي) للحصول على حصة 10 في المئة في وحدة Stc Pay.

وتدفع ويسترن يونيون مبلغ 66.67 مليون دولار امريكي (250 مليون ريال سعودي) لاحقًا، وذلك في حال حصول وحدة Stc Pay على رخصة الخدمات البنكية الرقمية لترتفع حصة ويسترن يونيون إلى 15 في المئة في وحدة Stc Pay.

ومن المفترض أن تضخ Stc مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال مما يرفع رأس مال وحدة Stc Pay إلى 1.45 مليار ريال سعودي بعد إتمام الصفقة.

كما تضخ Stc أيضاً مبلغًا إضافيًا بقيمة 802 مليون ريال سعودي في رأس مال وحدة Stc Pay في حال حصولها على رخصة الخدمات البنكية الرقمية.





