متصفح إيدج يضيف المزيد من ميزات التسوق

تواصل شركة مايكروسوفت عملها لتطوير متصفح إيدج الجديد المستند إلى Chromium ومحرك البحث Bing فيما يتعلق بميزات التسوق.

وأضافت عملاقة البرمجيات المزيد من الميزات المتعلقة بالتسوق إلى متصفح إيدج ومحرك البحث Bing، وذلك قبل حلول موسم التسوق في العطلات.

وحصل متصفح إيدج للأجهزة المكتبية والمحمولة على ميزة القسائم والرموز الترويجية عندما تتسوق عبر الإنترنت.

وتحاول هذه الميزة تلقائيًا تطبيق القسائم والرموز الترويجية التي اكتشفتها مايكروسوفت للعناصر قبل اكتشاف المستخدمين الآخرين لتلك العناصر وتقديمهم للرموز الترويجية.

وأعلنت مايكروسوفت رسميًا عن طرح هذه الميزة، لكن متصفح إيدج كان يبحث قبل فترة بشكل تلقائي عن القسائم نيابة عن المستخدم، مما يعني أن الميزة كانت قيد الاختبار.

وتتوفر ميزة القسائم في أسواق الولايات المتحدة في متصفح إيدج لنظامي التشغيل ويندوز و iOS، على أن تتوفر قريبًا لمتصفح إيدج لنظام أندرويد.

ولا توجد معلومات حول متى تخطط مايكروسوفت لتوسيع هذه الميزة خارج الولايات المتحدة.

كما تعمل مايكروسوفت أيضًا على توسيع القدرة على الوصول إلى ميزة مقارنة الأسعار التي أعلنت عنها حديثًا.

وفي الشهر الماضي، قالت مايكروسوفت: إن إمكانية مقارنة الأسعار ستكون جزءًا من خيار المجموعات في متصفح إيدج.

وتوسع الشركة الآن هذه الميزة على نطاق أوسع، مما يتيح للمستخدمين رؤية قائمة أسعار المنتجات لدى تجار التجزئة المختلفين في مكان واحد.

وتتوفر مقارنة الأسعار عبر نسخة الحواسيب المكتبية من متصفح إيدج في الوقت الحالي في أسواق الولايات المتحدة فقط، ولا توجد معلومات حول متى تخطط مايكروسوفت لتوسيع إتاحتها.

كما أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن قدرة المستخدمين على مشاركة قوائمهم لرغبات الهدايا مباشرة داخل مركز تسوق Bing الجديد.

ويشمل مركز التسوق مجموعات مختارة، مثل: ديكور المنزل وأفكار الهدايا والملابس والمجوهرات وما إلى ذلك.

وإذا لم تكن مهتمًا بالتسوق عبر الإنترنت، فإن المتصفح حصل أيضًا على المزيد من تحسينات الإنتاجية التي تفيد الطلاب بشكل خاص.

وتضيف مايكروسوفت القدرة على إضافة التعليقات التوضيحية وإضافة الملاحظات النصية إلى ملفات PDF، وهي ميزة مطلوبة بشدة.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن إحدى الميزات المهمة المطلوبة هي الكتابة بالحبر الإلكتروني، ويمكنك الآن الكتابة بالحبر الرقمي والتعليق على لقطات الشاشة كجزء من أداة لقطة الشاشة الجديدة.





