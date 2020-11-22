ماذا يحدث لحساب ترمب الرسمي على تويتر بعد إعلان فوز بايدن؟

لقد مرت أربع سنوات تقريبًا منذ أن سلم أوباما – أول رئيس أمريكي لديه حسابات رقمية – مفاتيح الحسابات الرئاسية إلى دونالد ترمب حيث كان انتقال باراك أوباما من المكتب البيضاوي في عام 2017 هو المرة الأولى التي يتم فيها أرشفة العديد من حسابات منصة تويتر الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي الأخرى على إنستاجرام وفيسبوك وغيرها. فعلى منصة تويتر تم تمرير حسابات أخرى أكثر عمومية مثل (POTUS) إلى الرئيس ترمب الذي لم يعترف بفوز بايدن حتى الآن.

استمر الرئيس ترمب في استخدام حسابه الشخصي على تويتر كأداة اتصال رئيسية، ومن المفترض أن يظل حسابه نشطًا بعد رئاسته التي دامت لولاية واحدة، ما لم يتم طرده من المنصة. ولم يتم تصنيف حساب تويتر على أنه حساب خاص بحكومة الولايات المتحدة، ولكن تم التحقق منه.

ومع ذلك فقد حان دور ترمب الآن لتمرير أي حسابات رسمية بينما تقوم منصة تويتر بأرشفة التغريدات من الإدارة السابقة تحت عناوين منفصلة (“مؤرشفة)، مثل (@ POTUS44) لأوباما. وهذا يعني أنه سيتم الاحتفاظ بجميع التغريدات من السنوات الأربع الماضية، لكن في مكان آخر.

تم تعيين الحسابات الرئاسية لتسليمها إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في يوم التنصيب (حتى لو لم يتنازل ترمب حتى ذلك الحين). وتشمل هذه الحسابات: WhiteHouse وPOTUS وVP وFLOTUS و @ PressSec وLaCasaBlanca وWHLive وC Cabinet. وسيتم تمرير حسابات أخرى مثل StateDept، لكن تغريدات إدارة ترمب ستظل على الخط الزمني وقابلة للبحث والتعليق.

استنادًا إلى عملية إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ومع الانتقال الرقمي لأوباما، سيتم أيضًا تحويل العديد من الحسابات داخل إدارة ترمب إلى وضع الأرشفة للعرض فقط في 20 يناير. ولن تكون هناك تعليقات أو منشورات أو تغييرات جديدة ممكنة بعد هذه النقطة.

لذا ستظل التغريدات من ترمب ونائب الرئيس مايك بنس والسيدة الأولى ميلانيا والسيدة الثانية كارين بنس والسكرتيرة الصحفية ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض قابلة للعرض، ولكن على صفحات مؤرشفة حديثًا.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن هذه الأمور الجديدة، ولكن من المحتمل أن تتبع اصطلاحات التسمية السابقة – لذلك من المحتمل أن يصبح حساب ترمب الرئاسي POTUS45. كما كان لدى أوباما 31 مسؤولاً في البيت الأبيض بحسابات مؤرشفة على تويتر.

ستتم أرشفة الحسابات الرسمية الأخرى مثل مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الولايات المتحدة وسيتم مسح الحسابات للإدارة التالية.

في عهد أوباما تم أرشفة كل هذه المواقع، لكن إدارة ترمب احتفظت فقط بأربعة (الحسابات الأولى المدرجة هنا) من هذه الحسابات:

ONDCP (مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات).

OMBPress (مكتب الإدارة والميزانية).

USCTO (رئيس قسم التكنولوجيا بالولايات المتحدة).

CEAChair (رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين).

@WhiteHouseOSTP

@ONDCPespanol

@WhiteHouseCEQ

@OpenGov

​@WHWeb

ومع تولي فريق جديد لوسائل التواصل الاجتماعي الرئاسية منصبه، سيبدو تويتر مختلفًا في عام 2021.





